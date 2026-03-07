2026-03-07 15:16:49

Ένα βαγόνι τρένου άνω των 100 ετών αγοράστηκε για 3 δολάρια ΗΠΑ, μεταφέρθηκε σε ένα οικόπεδο στο Άινταχο και μετατράπηκε, μετά από ανακαίνιση 150 δολαρίων ΗΠΑ, σε κατάλυμα που αποφέρει έως και 105 δολάρια ΗΠΑ ετησίως.Βαγόνι ιστορικού τρένου. Η κατασκευή, ηλικίας άνω των 100 ετών, αγοράστηκε για περίπου 3 δολάρια ΗΠΑ από μια οικογένεια στο Άινταχο των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταφέρθηκε μετά από sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ