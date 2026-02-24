tinanantsou.blogspot.gr

Τι κάνεις όταν ο εφηβικός σου ενθουσιασμός για τη φυσική και η αγάπη σου για την επιστήμη προσγειώνονται στην ελληνική πραγματικότητα;Το 2013 το Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ δεν με δεχόταν, επειδή είμαι τυφλός. Η αιτιολογία; Ότι οι τυφλοί φοιτητές δεν μπορούν να εκτελέσουν τα πειράματα των εργαστηριακών μαθημάτων, επειδή — δήθεν — δεν υπάρχουν τα κατάλληλα όργανα.Αυτό ήταν απλά αναληθές. Μετά από έναν αγώνα που κράτησε ενάμιση χρόνο, κατάφερα να ξεκινήσω τις σπουδές μου.Αλλά για να γίνει αυτό, χρειάστηκε να πιέσω την κυβέρνηση να αλλάξει τη νομοθεσία που έδινε στα πανεπιστήμια το δικαίωμα να απορρίπτουν φοιτητές λόγω αναπηρίας. Αυτό που πέτυχα ήταν το αυτονόητο: Να μου επιτραπεί να προσπαθήσω.Όμως η μάχη μόλις είχε ξεκινήσει.