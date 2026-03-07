2026-03-07 13:49:39

Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα εξετάζει αν τα φάρμακα της κατηγορίας GLP1 για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας διατηρούν την απώλεια βάρους μακροπρόθεσμα με τρόπο πιο πρακτικό και βιώσιμο για τον ασθενή. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο έγκριτο περιοδικό Obesity [Wong M, Wu A, Garhe PK, Biermann M. Reduced-Frequency GLP1 Therapy Maintains Weight, Body Composition, and Metabolic Syndrome Improvements: A Case Series. Obesity (Silver Spring). 2026 Feb 24. doi: 10.1002/oby.70137], εξέτασε αν η θεραπεία με αγωνιστές του υποδοχέα GLP1 μπορεί, μετά την αρχική επιτυχία, να συνεχιστεί με μειωμένη συχνότητα χορήγησης χωρίς να χαθούν τα οφέλη που έχουν ήδη επιτευχθεί.



Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος), αναφέρουν ότι, πιο συγκεκριμένα, η μελέτη στόχευσε να αξιολογήσει κατά πόσο μια τέτοια στρατηγική «συντήρησης» μπορεί να διατηρήσει όχι μόνο τη μείωση του σωματικού βάρους, αλλά και τις θετικές αλλαγές στη σύσταση σώματος και στις παραμέτρους που σχετίζονται με το μεταβολικό σύνδρομο.



