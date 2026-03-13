Έμαθα στους ανθρώπους να μεταβαίνουν από τη μία άπειρη εκδοχή της πραγματικότητας στην άλλη, προσαρμόζοντας την εσωτερική τους κατάσταση με μια απλή προσέγγιση, ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους τους πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσαν με την απλή επιθυμία!-. και ένα από τα πολλά αποσπάσματά του – “Κατά την επίλυση προβλημάτων πρέπει να τηρείται ένας χρυσός κανόνας.Πριν ξεκινήσουμε να επιλύουμε ένα πρόβλημα, είναι απαραίτητο να μειώσουμε τη σημασία του.Τότε οι αντισταθμιστικές δυνάμεις δεν θα παρέμβουν να εμποδίσουν και το πρόβλημα θα επιλυθεί εύκολα και απλά”Το 1993, ο Ρώσος κβαντικός φυσικός Vadim Zeeland/Вадим Зеланд είχε μια επαναστατική ιδέα:Η πραγματικότητα είναι σαν μια ταινία με άπειρες εκδοχές που έχουν ήδη γυριστεί – είναι ήδη δημιουργημένες.Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αναγκάζουμε μια νέα πραγματικότητα να υπάρξει.Αντ’ αυτού, μετατοπιζόμαστε στην έκδοση που ταιριάζει ήδη με την εσωτερική μας κατάσταση.Όσο πιο ήρεμο το μυαλό, τόσο πιο ομαλή η μετατόπιση.Συνειδητά αλλάζοντας την εσωτερική μας κατάσταση, μπορούμε να “γλιστρήσουμε” μεταξύ αυτών των εκδοχών της πραγματικότητας και να επηρεάσουμε τα αποτελέσματα στη ζωή μας!Οι περισσότεροι άνθρωποι πιέζουν πολύ για τους στόχους τους συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/quot-serfaroyme-quot-sta-quot-kymata-tis-pragmatikotitas-quot-kai-epilegoyme-tin-pragmatikotita-poy-epithymoyme/