





H θρυλική σειρά «ΣTH ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΟΥ ΜΕΛΡΟΟΥΖ», που κατέκτησε το παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό, έρχεται από την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 20:00 και κάθε Δευτέρα έως Κυριακή στο ΜΑΚ TV για να μας θυμίσει γιατί γνώρισε τεράστια επιτυχία καθορίζοντας μία ολόκληρη εποχή!

Αρχικά γεννημένο ως spin-off της επιτυχημένης σειράς Beverly Hills, 90210, το «Melrose Place» πολύ γρήγορα ξέφυγε από τις ρίζες του και απέκτησε τη δική του, σκοτεινή και ακαταμάχητη ταυτότητα. Από ένα πορτρέτο νεαρών ανθρώπων που κυνηγούν καριέρες και όνειρα στο Λος Άντζελες, μεταμορφώθηκε σε ένα εκρηκτικό σύμπαν πάθους και ίντριγκας.

Έρωτες που γεννιούνται και καταρρέουν. Φιλίες που δοκιμάζονται. Συμμαχίες που προδίδονται. Ψέματα, εξαπάτηση, κλοπές, αποπλάνηση, προδοσία, ζήλια, απληστία, ακόμη και φόνος είναι καθημερινότητα και όχι η εξαίρεση στο «Melrose Place».

Γιατί στη «Λεωφόρο του Μελρόουζ», κανείς δεν είναι αθώος... Και κάθε πόρτα κρύβει ένα μυστικό που περιμένει να αποκαλυφθεί. Είστε έτοιμοι να επιστρέψετε εκεί όπου το δράμα δεν τελειώνει ποτέ;

Συντελεστές

Soap opera αμερικάνικης παραγωγής 1992

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: Aaron Spelling

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Darren Star

ΚΑΣΤ: Linden Ashby,Josie Bissett,Thomas Calabro,David Charvet,Marcia Cross,Kristin Davis,Rob Estes,Brooke Langton,Laura Leighton,Amy Locane,Heather Locklear,Jamie Luner,Alyssa Milano,John Haymes Newton,Lisa Rinna,Kelly Rutherford,Doug Savan,Grant Show,Andrew Shue,Courtney Thorne-Smith,Jack Wagner,Vanessa A. Williams,Daphne Zuniga







