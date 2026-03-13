2026-03-13 17:45:36
Φωτογραφία για H θρυλική σειρά «ΣTH ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΟΥ ΜΕΛΡΟΟΥΖ» έρχεται στο MAK tv



H θρυλική σειρά «ΣTH ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΟΥ ΜΕΛΡΟΟΥΖ», που κατέκτησε το παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό, έρχεται από την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 20:00 και κάθε Δευτέρα έως Κυριακή στο ΜΑΚ TV για να μας θυμίσει γιατί γνώρισε τεράστια επιτυχία καθορίζοντας μία ολόκληρη εποχή!

Αρχικά γεννημένο ως spin-off της επιτυχημένης σειράς Beverly Hills, 90210, το «Melrose Place» πολύ γρήγορα ξέφυγε από τις ρίζες του και απέκτησε τη δική του, σκοτεινή και ακαταμάχητη ταυτότητα. Από ένα πορτρέτο νεαρών ανθρώπων που κυνηγούν καριέρες και όνειρα στο Λος Άντζελες, μεταμορφώθηκε σε ένα εκρηκτικό σύμπαν πάθους και ίντριγκας.

Έρωτες που γεννιούνται και καταρρέουν. Φιλίες που δοκιμάζονται. Συμμαχίες που προδίδονται. Ψέματα, εξαπάτηση, κλοπές, αποπλάνηση, προδοσία, ζήλια, απληστία, ακόμη και φόνος είναι καθημερινότητα και όχι η εξαίρεση στο «Melrose Place».

Γιατί στη «Λεωφόρο του Μελρόουζ», κανείς δεν είναι αθώος... Και κάθε πόρτα κρύβει ένα μυστικό που περιμένει να αποκαλυφθεί. Είστε έτοιμοι να επιστρέψετε εκεί όπου το δράμα δεν τελειώνει ποτέ;

«ΣTH ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΟΥ ΜΕΛΡΟΟΥΖ »_ Πρεμιέρα Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 20:00 και κάθε Δευτέρα έως Κυριακή στο ΜΑΚ TV.

Συντελεστές

Soap opera αμερικάνικης παραγωγής 1992

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: Aaron Spelling

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Darren Star

ΚΑΣΤ: Linden Ashby,Josie Bissett,Thomas Calabro,David Charvet,Marcia Cross,Kristin Davis,Rob Estes,Brooke Langton,Laura Leighton,Amy Locane,Heather Locklear,Jamie Luner,Alyssa Milano,John Haymes Newton,Lisa Rinna,Kelly Rutherford,Doug Savan,Grant Show,Andrew Shue,Courtney Thorne-Smith,Jack Wagner,Vanessa A. Williams,Daphne Zuniga





Πηγή: tvnea.com
Αυτοί είναι οι 15 νέοι σταθμοί του Μετρό Αθήνας: Πού θα περνάνε, πότε ανοίγουν
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτοί είναι οι 15 νέοι σταθμοί του Μετρό Αθήνας: Πού θα περνάνε, πότε ανοίγουν
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τις δηλώσεις συμμετοχής του DRAGONS’ DEN
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τις δηλώσεις συμμετοχής του DRAGONS’ DEN
H σειρά «ΜΟΝΚ» πότε κάνει πρεμιέρα στο MAK tv;
H σειρά «ΜΟΝΚ» πότε κάνει πρεμιέρα στο MAK tv;
Προγραμματισμός έκπληξη για την σειρά Super Ήρωες του ΑΝΤ1
Προγραμματισμός έκπληξη για την σειρά Super Ήρωες του ΑΝΤ1
Η πολιτική σύγκρουση πατέρα και γιου γίνεται σειρά στη νέα μίνι παραγωγή “Debate”
Η πολιτική σύγκρουση πατέρα και γιου γίνεται σειρά στη νέα μίνι παραγωγή “Debate”
Τέλος εποχής για ελληνική σειρά – Οριστικό τέλος...
Τέλος εποχής για ελληνική σειρά – Οριστικό τέλος...
Μπέσσυ Μάλφα: «Απολαμβάνω το
Μπέσσυ Μάλφα: «Απολαμβάνω το "Έχω παιδιά", είναι μια πολύ ωραία σειρά - Dream team το καστ του "Κάμπινγκ"»
DIY Πασχαλινοί κρίκοι για πετσέτες φαγητού από λινάτσα
DIY Πασχαλινοί κρίκοι για πετσέτες φαγητού από λινάτσα
DIY Πασχαλινή αυγοθήκη
DIY Πασχαλινή αυγοθήκη
Τι ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1 για την πρεμιέρα του Moment με την Ζέτα Μακρυπούλια;
Τι ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1 για την πρεμιέρα του Moment με την Ζέτα Μακρυπούλια;
ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Ο ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Ο ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Μάρκος Σεφερλής: «Είμαι ανατρεπτικός, γι’ αυτό έκανα συμβόλαιο 15 χρόνια με το Mega»
Μάρκος Σεφερλής: «Είμαι ανατρεπτικός, γι’ αυτό έκανα συμβόλαιο 15 χρόνια με το Mega»