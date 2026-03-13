Το Γεράνι είναι από τα πιο διαδεδομένα μεσογειακά φυτά για μπαλκόνια και κήπους, γνωστό για την ανθεκτικότητα και την έντονη ανθοφορία του. Η καλλιέργεια του γερανιού είναι ιδιαίτερα εύκολη ακόμη και για αρχάριους και μπορεί να προσφέρει χρώμα και πράσινο, σχεδόν όλες τις εποχές.Γενικά χαρακτηριστικά

Pelargonium zonale η βοτανολογική ονομασία του και πρόκειται για πολυετές και αειθαλές καλλωπιστικό φυτό που προέρχεται από τη νότια Αφρική και ανήκει στην οικογένεια Geraniaceae.

Υπάρχουν πολλές ποικιλίες γερανιών που διαφέρουν στο μέγεθος, στο σχήμα των φύλλων και στα χρώματα των λουλουδιών, αλλά και στον τρόπο ανάπτυξης, με πιο εντυπωσιακές τις κρεμοκλαδείς όπως και αυτές με δίχρωμα άνθη.

Το φύλλωμα αποτελείται από στρογγυλά, σκουροπράσινα βελούδινης υφής και με δαντελωτές άκρες φύλλα ενώ τα λουλούδια αναπτύσσονται σε ταξιανθίες στην κορυφή των βλαστών και τα χρώματά τους ποικίλουν. Λευκό, ροζ, μωβ, ροζ, αποχρώσεις του κόκκινου.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μαζικές ή μεμονωμένες φυτεύσεις σε κάθε μορφής διαμορφώσεις κήπου. Παρτέρια, μπορντούρες, βραχόκηπους. Οι κρεμοκλαδείς ποικιλίες είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές και τοποθετημένες σε ψηλά σημεία ή κρεμαστές γλάστρες. Από τα καλλωπιστικά που ευδοκιμούν ιδιαίτερα και σε δοχεία φύτευσης, γλάστρες ή ζαρτινιέρες, τοποθετημένες ακόμη και σε μπαλκόνια με δύσκολες συνθήκες όπως έντονο ήλιο και αέρα.







Φροντίδα Θέση

Το γεράνι προτιμά ηλιόλουστες θέσεις, τουλάχιστον για έξι ώρες μέσα στη θέση. Σε ημισκιε΄ρες θέσεις αναπτύσσεται εξίσου ικανοποιητική αλλά η ανθοφορία του είναι μειωμένη. Ιδανικά σημεία αυτά που δέχονται άμεσο ήλιο το πρωί ή το απόγευμα και έμμεσο τις μεσημεριανές ώρες.



Απόλυτα κατάλληλο για φύτευση και σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες, καθώς δεν επηρεάζεται από την αλατότητα εδάφους και ατμόσφαιρας.



Χώμα

Χρησιμοποιείστε για το γεράνι ένα εμπλουτισμένο ελαφρύ και καλά στραγγιζόμενο χώμα.

Πότισμα

Το Γεράνι χρειάζεται μέτριο προς αραιό πότισμα. Όχι παραπάνω από μία φορά την εβδομάδα στην διάρκεια της άνοιξης και του φθινοπώρου και κάθε 2-3 ημέρες τα ζεστά διαστήματα του καλοκαιριού. Το χώμα θα πρέπει σχεδόν να στεγνώνει ανάμεσα στα ποτίσματα και αν είναι τοποθετημένο σε γλάστρα μη χρησιμοποιείται πιατάκι ή αδειάζετε το νερό που παραμένει εκεί.



Ανήκει στο είδη που μπορούν σταδιακά να «εκπαιδευθούν» ώστε να απαιτούν ελάχιστη ποσότητα νερού, γι΄ αυτό και τα Γεράνια χρησιμοποιούνται ευρέως σε μεσογειακούς και κήπους μειωμένης φροντίδας.

Λίπανση

Άνοιξη και φθινόπωρο ανά 2-3 εβδομάδες μια μικρή ποσότητα λιπάσματος γενικής χρήσης για ανθοφόρα ενισχύει την νέα βλάστηση και την ανθοφορία του.

▶ Διαβάστε επίσης:



20+ Διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων με Γεράνια







Ανθοφορία – Πολλαπλασιασμός

Το Γεράνι ανθίζει κυρίως από τις αρχές της άνοιξης και σχεδόν επαναλαμβανόμενα έως το τέλος του φθινοπώρου. Το κόψιμο των μαραμένων λουλουδιών ενισχύει τη δημιουργία νέων.

Ο πολλαπλασιασμός του γίνεται εύκολα με μοσχεύματα, την άνοιξη ή το φθινόπωρο.



Τοποθετείστε τμήματα υγιών βλαστών, μήκους περίπου 10cm, σε αφράτο φυτόχωμα και ποτίζετε όταν το χώμα στεγνώνει έως να αναπτυχθούν ρίζες.

Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή καλλωπιστικά για παρτέρια ή γλάστρα, έτσι σε όλα τα φυτώρια και σχεδόν όλες τις εποχές θα βρείτε Γεράνια σε πολλές διαφορετικές ποικιλίες για να προσθέσετε στον κήπο ή το μπαλκόνι σας αυτό το απόλυτα αντιπροσωπευτικό του μεσογειακού τοπίου φυτό.

