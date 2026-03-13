Το Πεντάγωνο μετακινεί Μονάδα Εκστρατείας Πεζοναυτών (Marine Expeditionary Unit- αυτάρκης μονάδα συνδυασμένων όπλων, με πεζικό, τεθωρακισμένα, πυροβολικό, αεροπορικά μέσα και υπομονάδα εφοδιασμού) με ομάδα πολεμικά πλοίων προς τη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal.Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ ενέκρινε αίτημα της U.S. Central Command, η οποία είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, για την ανάπτυξη στοιχείων μιας αμφίβιας ομάδας ετοιμότητας που συνήθως αποτελείται από αρκετά πολεμικά πλοία και περίπου 5.000 Πεζοναύτες, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.Eως τώρα δεν υπήρχαν στην αμερικανική αρμάδα, μονάδες πεζοναυτών και αμφίβια πλοία, κάτι που θα αλλάξει με την άφιξη αυτών των δυνάμεων.Συμφωνα με ειδικούς οι μονάδες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για περιορισμένης κλιμακας αποβατικές ενέργειες και χερσαίες επιχειρήσεις, είτε για την ενίσχυση αμερικανικών εγκαταστάσεων και για συνδυασμένες επιχειρήσεις συνοδείας εμπορικών πλοίων, στον ΠερσικόΤο USS Tripoli, το οποίο εδρεύει στην Ιαπωνία, και οι Πεζοναύτες που το συνοδεύουν κατευθύνονται πλέον προς τη Μέση Ανατολή, δήλωσαν δύο από τους αξιωματούχους. Κάποιοι Πεζοναύτες βρίσκονται ήδη στη Μέση Ανατολή, σε περιορισμένους αριθμούς, υποστηρίζοντας την επιχείρηση που σχετίζεται με το Ιράν, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι.Σύνθετο περιβάλλονΕν τω μεταξύ, ο στρατηγός των ΗΠΑ Νταν Κέιν, πρόεδρος του Joint Chiefs of Staff, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν σε ένα «τακτικά σύνθετο περιβάλλον» όσον αφορά την παροχή πιθανών ναυτικών συνοδειών στα Στενά του Ορμούζ.Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι το ναυτικό των ΗΠΑ θα επιδιώξει να συνοδεύει δεξαμενόπλοια μέσω των στενών «διαδοχικά, με τρόπο που να έχει το μεγαλύτερο νόημα για όσα θέλουμε να επιτύχουμε, και να διασφαλίζει ότι στέλνουμε τα σωστά μηνύματα προς τον κόσμο όταν το πράττουμε».«Τα Στενά του Ορμούζ είναι κάτι στο οποίο δίνουμε προσοχή από την αρχή», πρόσθεσε.Ο Χέγκσεθ δήλωσε επίσης ότι κανένα πλοίο δεν έχει προσκρούσει σε νάρκες που έχουν τοποθετηθεί από το Ιράν. Ο Κέιν ανέφερε ότι οι ιρανικές επιθέσεις κατά πλοίων πραγματοποιήθηκαν με πυραύλους επιφανείας-επιφανείας, ενώ δεν έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας εναντίον εμπορικών πλοίων.Ο στρατηγός Νταν Κέιν δήλωσε ότι οι δυνατότητες ναρκοθέτησης του Ιράν, καθώς και τυχόν πύραυλοι που θα μπορούσαν να «επηρεάσουν» τα Στενά του Ορμούζ, αποτελούν στόχους «προτεραιότητας».«Έχουμε θέσει ως προτεραιότητα να πλήξουμε την υποδομή ναρκοθέτησης του Ιράν, τα πλοία ναρκοθέτησης, τις ναυτικές βάσεις και τις αποθήκες τους, επιπλέον των πυραύλων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα Στενά».