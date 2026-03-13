2026-03-13 20:26:51
Φωτογραφία για Παραδόθηκε ύποπτος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά
Παρουσιάστηκε στην ΕΛ.ΑΣ. νεαρός άνδρας που φέρεται να είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Πέμπτης.

Ο άνδρας, 23 ετών, αναζητείτο τις τελευταίες ώρες για εμπλοκή στην υπόθεση. Συνοδεία δικηγόρου εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση των διωκτικών Αρχών.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 23χρονος ομολόγησε την εμπλοκή του στο αιματηρό επεισόδιο, ισχυριζόμενος ότι δέχθηκε επίθεση κι ότι ενήργησε σε καθεστώς άμυνας.

Βάσει πληροφοριών του voria.gr, υποστήριξε ότι του επιτέθηκαν πέντε άτομα, ακολούθησε συμπλοκή και ο ίδιος βρήκε ένα μαχαίρι και τους επιτέθηκε. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, επέμεινε ότι το μαχαίρι δεν ήταν δικό του, αλλά το βρήκε και με αυτό επιτέθηκε, χωρίς να ξέρει ποιον χτύπησε.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος εντοπίστηκε χθες το βράδυ, λίγο πριν τις 23:00, σοβαρά τραυματισμένος από μαχαίρι στην οδό Αργοναυτών, στην περιοχή της Καλαμαριάς.


Οι διασώστες τον παρέλαβαν σε κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, ο 20χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ συλλέγονται μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής και εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
