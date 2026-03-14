2026-03-14 08:37:08
Φωτογραφία για ΠΟΣΟ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ;

 



Τα ρομπότ «έρχονται για τις δουλειές των εργαζομένων».

Το παραπάνω, ως τίτλος «παίζει» εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Την δεκαετία του 1930, ένα κύριο άρθρο των New York Times, όπως παρατηρεί πολύ εύστοχα το thenationalnews.com, θρηνούσε τις «χιλιάδες στήλες έντυπου υλικού σχετικά με την Εποχή του Ρομπότ που εκτοπίζει τόσο γρήγορα την Εποχή του Ανθρώπου».



Σε μια στήλη των Times του 1925, ο συγγραφέας MB Levick θρήνησε «το ρομπότ και τα μικρά του ξαδέρφια» που αντικατέστησαν το «πιστό γαϊδούρι». Έναν αιώνα αργότερα, ο άνθρωπος επιβιώνει. Και τα γαϊδούρια επίσης. Και τα δύο με ζωές που έχουν βελτιωθεί σημαντκά.


Τίτλοι αμερικανικών εφημερίδων την δεκαετία του 1920 για τους κινδύνους από τα ρομπότ. Πηγή: newsletter.pessimistsarchive.org



Μπορεί τελικά τα ρομπότ να είναι η λύση για τις θέσεις εργασίας που κανείς δεν θέλει;

Τα ρομπότ που αναποδογυρίζουν, δημιουργούν εντυπωσιακές επιδείξεις και βίντεο που γίνονται viral.

Την ίδια ώρα η Agility Robotics βλέπει ανθρωποειδή ρομπότ να κάνουν κάτι πιο απλό — να λύνουν ένα επείγον παγκόσμιο πρόβλημα εργασίας μέσα στα εργοστάσια παραγωγής.



Η νεοσύστατη εταιρεία με έδρα το Όρεγκον έχει μέχρι στιγμής αναπτύξει το ανθρωποειδές ρομπότ της, Digit, στην Amazon, στον όμιλο Schaeffler και στην GXO, μια εταιρεία logistics.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι μερικά ρομπότ Digit θα αναπτυχθούν στο τεράστιο εργοστάσιο παραγωγής της Toyota στον Καναδά, σηματοδοτώντας μια ακόμη αυτοκινητοβιομηχανία που στοιχηματίζει σε δίποδα ρομπότ.

Ο Ντάνιελ Ντίεζ, επικεφαλής επιχειρήσεων της Agility, δήλωσε στο Business Insider ότι υπάρχει ένα κοινό στοιχείο στις εταιρείες που επισκέπτεται σε όλο τον κόσμο. Στη Γερμανία, την Κορέα, την Ιαπωνία ή τις ΗΠΑ, οι κατασκευαστές απλώς δεν έχουν αρκετούς ανθρώπους που θέλουν να κάνουν καθημερινές, επαναλαμβανόμενες εργασίες.

«Είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα: Κενά στην εργασία σε αυτές τις εξαιρετικά επαναλαμβανόμενες σωματικές εργασίες», είπε ο Ντίεζ. «Απλώς δεν μπορούν να βρουν τους ανθρώπους για να κάνουν αυτή τη δουλειά».

Αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν στα ρομπότ

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες προετοιμάζονται ιδιαίτερα για αυτή την μεταβαλλόμενη τάση.

Οι Tesla, Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz και Hyundai, μεταξύ άλλων, έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις σε ανθρωποειδή ρομπότ με την προοπτική να λειτουργήσουν στις γραμμές συναρμολόγησης στο εγγύς μέλλον.



Το Atlas, το ανθρωποειδές ρομπότ της Boston Dynamics, θα αναπτυχθεί στο εργοστάσιο της Hyundai το 2028. Πηγή: Business Insider



Η Boston Dynamics παρουσίασε τον Ιανουάριο μια νέα έκδοση του Atlas, ενός πλήρως ηλεκτρικού ανθρωποειδούς, που η νεοσύστατη εταιρεία σκοπεύει να αναπτύξει στο εργοστάσιο της Hyundai στην Τζόρτζια σε λίγα χρόνια.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Robert Playter , είχε δηλώσει προηγουμένως στο Business Insider ότι η Boston Dynamics βοηθά τις εταιρείες να προετοιμαστούν για τη μείωση του πληθυσμού και την αυξημένη ζήτηση στον τομέα της μεταποίησης.

Στο εργοστάσιο παραγωγής της Toyota Motor στο Οντάριο, η αυτοκινητοβιομηχανία ξεκινά με τα ρομπότ three Digit που θα κάνουν την απλή εργασία της μετακίνησης πλαστικών δοχείων ή σακιδίων από το ένα σημείο στο άλλο.

Ανάγκη για συνδυασμό ανθρώπινης απασχόλησης και τεχνολογίας αυτοματισμού

Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, υπάρχουν περισσότερες από 400.000 θέσεις εργασίας στον τομέα στις ΗΠΑ από τον Δεκέμβριο του 2025.

Εκτός από τις κενές θέσεις εργασίας, η διατήρηση ταλέντων παραμένει κορυφαία ανησυχία για τους κατασκευαστές, σύμφωνα με έρευνα του 2024 σε περισσότερες από 200 εταιρείες που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Κατασκευής και την Deloitte.

Ο Ντίεζ είπε ότι υπάρχουν «επιδεινούμενες επιπτώσεις» στο λεγόμενο χάσμα εργασίας.

Ένα σημαντικό μερίδιο του εργατικού δυναμικού στον κατασκευαστικό κλάδο είναι 55 ετών και άνω, είπε, πράγμα που σημαίνει ότι πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση. Η Έρευνα Τρέχοντος Πληθυσμού του BLS καταγράφει τον αριθμό σε λίγο πάνω από 25%.

Προσθέστε σε αυτό την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να επαναφέρει την παραγωγή στην ξηρά, η οποία, σύμφωνα με τον Ντίεζ, θα δημιουργήσει μόνο περισσότερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη ανάγκη για αυτοματοποίηση.

«Αυτή η αναδιάρθρωση της μεταποίησης στις ΗΠΑ θα συμβεί μόνο μέσω ενός συνδυασμού ανθρώπινης απασχόλησης και τεχνολογίας αυτοματισμού, όπως οι άνθρωποι και η ρομποτική», είπε



Σαν σήμερα: 14 Μαρτίου 1835 – Γεννήθηκε ο αστρονόμος Σκιαπαρέλι που πρώτος υποστήριξε την ύπαρξη ζωής στον Αρη
Prime Time: Πρωτιά για «Μπαμπά Σ’ αγαπώ» – Δυνατά και «Το Σόι Σου»
Ρομπότ και drones αναλαμβάνουν τη λειτουργία σταθμού μετρό στην Κίνα. Βίντεο.
ΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Ή ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΘΑ...ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Πόσο πράσινες είναι οι Ελληνικές πόλεις
Πόσο ασφαλή είναι τα τρένα στην Ελλάδα σήμερα;
Πόσο βιώσιμες είναι οι online αγορές;
Από το Σινκανσέν στο Eurostar: 5 σιδηρόδρομοι που μεταμόρφωσαν τις οικονομίες
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά
Boho & Ethnic στυλ. Πως θα τα συνδυάσετε χωρίς υπερβολές
To Ethnic στυλ για διακόσμηση
Γεράνι: Από τα πιο κλασικά μεσογειακά φυτά για κήπο ή μπαλκόνι