Ο Matthew Prince, διευθύνων σύμβουλος της Cloudflare, εκτιμά ότι η αυτοματοποιημένη κυκλοφορία στο διαδίκτυο θα ξεπεράσει την ανθρώπινη έως το 2027. Τις δηλώσεις έκανε στο περιθώριο του συνεδρίου SXSW στο Ώστιν, επικαλούμενος δεδομένα από το δίκτυο της εταιρείας του, το οποίο, όπως είπε, βλέπει κυκλοφορία για περίπου το ένα πέμπτο του web.

Από 20% σε πλειοψηφία: η άνοδος της αυτοματοποιημένης κυκλοφορίας

Κατά τον Prince, πριν από την έκρηξη της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, τα bots αντιστοιχούσαν περίπου στο 20% της συνολικής κυκλοφορίας στο διαδίκτυο. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της κίνησης προερχόταν από γνωστούς ανιχνευτές ιστού των μηχανών αναζήτησης, όπως της Google, ενώ το υπόλοιπο σχετιζόταν κυρίως με κακόβουλη δραστηριότητα. Με τη διάδοση των AI agents, αυτή η ισορροπία αλλάζει γρήγορα.

«Με την άνοδο της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης και την αδηφάγα ανάγκη της για δεδομένα, βλέπουμε μια άνοδο όπου εκτιμούμε ότι το 2027 η ποσότητα της κυκλοφορίας bots θα ξεπεράσει την ανθρώπινη κυκλοφορία», ανέφερε ο Prince. Η εκτίμηση βασίζεται στην παρατήρηση τάσεων από το δίκτυο της Cloudflare και όχι σε δημοσιευμένη ακαδημαϊκή μελέτη.

Ένας AI agent επισκέπτεται έως και 1.000 φορές περισσότερους ιστότοπους από έναν άνθρωπο

Ο Prince εξήγησε τον μηχανισμό αυτής της εκτόξευσης με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένας χρήστης που αναζητά μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή μπορεί να επισκεφτεί πέντε ιστότοπους. Ένας AI agent που εκτελεί την ίδια αναζήτηση για λογαριασμό του ενδέχεται να επισκεφτεί 5.000. «Αυτή είναι πραγματική κυκλοφορία, πραγματικό φορτίο, με το οποίο όλοι πρέπει να ασχοληθούν», τόνισε.

Η αύξηση αυτή, κατά τον Prince, δεν μοιάζει με πρόσκαιρη κορύφωση, όπως είχε συμβεί με το streaming στην πανδημία. Αντίθετα, περιγράφεται ως σταθερή και διαρκής μετατόπιση. «Βλέπουμε την κυκλοφορία στο διαδίκτυο να αυξάνεται συνεχώς, και δεν βλέπουμε τίποτα που θα μπορούσε να το επιβραδύνει ή να το σταματήσει», ανέφερε.

Απομονωμένα περιβάλλοντα εκτέλεσης για agents: η υποδομική πρόκληση

Πέρα από τον όγκο της κυκλοφορίας, ο Prince υποστήριξε ότι η λειτουργία των AI agents απαιτεί νέα αρχιτεκτονική υποδομής. Πρότεινε τη δημιουργία εφήμερων, απομονωμένων περιβαλλόντων εκτέλεσης, τα οποία θα ενεργοποιούνται και θα απενεργοποιούνται δυναμικά όταν ένας agent αναλαμβάνει μια συγκεκριμένη εργασία, όπως ο προγραμματισμός ενός ταξιδιού. Κατά τον ίδιο, μέσα στα επόμενα χρόνια θα μπορούσαν να δημιουργούνται εκατομμύρια τέτοια περιβάλλοντα κάθε δευτερόλεπτο.

Η Cloudflare, που ήδη προσφέρει εργαλεία ανίχνευσης και φιλτραρίσματος bot traffic, επεκτείνει τις υπηρεσίες της προς αυτή την κατεύθυνση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει προφανές εμπορικό συμφέρον στην ανάδειξη του προβλήματος, καθώς πουλά και τις σχετικές λύσεις.

Τα bots δεν πατούν διαφημίσεις: η απειλή στο επιχειρηματικό μοντέλο του web

Ο Prince επεσήμανε επίσης μια βαθύτερη αναδιάρθρωση. Αν οι χρήστες σταματήσουν να πλοηγούνται άμεσα στους ιστότοπους και λαμβάνουν απαντήσεις μέσω AI interfaces, το παραδοσιακό μοντέλο «παράγεις περιεχόμενο, φέρνεις επισκεψιμότητα, πουλάς διαφήμιση» αποδυναμώνεται δραστικά. «Τα bots δεν πατούν διαφημίσεις. Οι χρήστες εμπιστεύονται την απάντηση του AI, δεν κάνουν κλικ στις παραπομπές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυτό αφορά ιδιαίτερα εκδότες και επιχειρήσεις που βασίζονται είτε στην ψηφιακή διαφήμιση είτε στην άμεση σχέση με τον τελικό χρήστη. Κατά τον Prince, η ευκαιρία για τους παραγωγούς πρωτότυπου περιεχομένου βρίσκεται στο ότι τα AI συστήματα χρειάζονται μοναδικά δεδομένα και ενδέχεται να είναι διατεθειμένα να πληρώσουν για πρόσβαση σε αυτά.

Αν οι εκτιμήσεις του Prince αποδειχθούν ορθές, τότε η δομή του web όπως τη γνωρίζουμε, με ιστότοπους σχεδιασμένους πρωτίστως για ανθρώπινους επισκέπτες, εμπειρία πλοήγησης και διαφημιστικές εντυπώσεις, θα χρειαστεί ριζική επανεξέταση. Το 2027 δεν είναι ένα μακρινό ορόσημο, αλλά κάτι που βρίσκεται ήδη μέσα στον σχεδιαστικό ορίζοντα των περισσότερων εταιρειών.

ΠηγέςOnline bot traffic will exceed human traffic by 2027, Cloudflare CEO says — TechCrunchCloudflare CEO: Bots could overtake human web usage by 2027 — Search Engine Land