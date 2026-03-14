





Στην κορυφή της prime time βρέθηκε το «Μπαμπά Σ’ αγαπώ» με 21.2% στο δυναμικό κοινό 18-54, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Το Σόι Σου» (VI) με 20.5%, ενώ υψηλή επίδοση σημείωσε και η σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» με 13.8%.

Ακολούθησε η ελληνική ταινία «Νύχτα Γάμου» (ANT1) με 12.0%, ενώ ο «Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό (E)» κινήθηκε στο 10.7%. Πιο πίσω βρέθηκαν οι «Αθώοι» με 9.4%, το «The Floor» με 8.0% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: Grand Prize» με 7.9%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν η ταινία «Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του Σπαθιού» (Star) με 7.1%, ενώ στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν το «Real View» με 2.7%, το «Εκτός Σχεδίου» με 2.5% και το «Στην Πίεση» με 2.3%.







Late Night: Κυριαρχία για το «Φως στο Τούνελ»

Με μεγάλη διαφορά στην κορυφή της late night ζώνης βρέθηκε το «Φως στο Τούνελ», το οποίο σημείωσε 16.9% στο δυναμικό κοινό 18-54. Πιο πίσω ακολούθησε ο «Γιατρός II (E)» με 7.9%, ενώ το «Στην Αγκαλιά του Φάνη» κατέγραψε 7.3%.

Ακολούθησε το «VIP (E)» με 5.4%, ενώ την τελευταία θέση της ζώνης σημείωσε το «Cinderella Nights» με 1.8%.

Πηγή: tvnea.com