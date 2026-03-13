Το ethnic στυλ στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων συνδέεται συχνά με χώρους εμπνευσμένους από μακρινούς πολιτισμούς, όπως της Αφρικής ή της Ασίας. Στην πραγματικότητα όμως αφορά κάθε μορφή διακόσμησης που βασίζεται στην παράδοση, τα υλικά και την αισθητική μιας συγκεκριμένης χώρας. Από ένα ασιατικό ή αφρικανικό ύφος μέχρι ένα παραδοσιακό ελληνικό σπίτι, το ethnic εκφράζει την πολιτισμική ταυτότητα που μεταφέρεται στον χώρο.

Το ethnic στυλ αφορά την παραδοσιακή εσωτερική αρχιτεκτονική και διακόσμηση με αντικείμενα εμπνευσμένα από την παράδοση και την ιστορία κάθε χώρας. Όπως για εμάς τέτοιο θεωρείται το κλασικό κινέζικο, μεξικάνικο ή αφρικανικό ύφος, εξίσου ethnic είναι για κάποιους άλλους το στυλ ενός παραδοσιακού νησιώτικου ελληνικού σπιτιού ή μιας χωριάτικης κατοικίας στην Κρήτη ή το Μέτσοβο.

Τι είναι το Ethnic στυλ στη διακόσμηση

Ξεκινώντας να διακοσμήσετε κάποιους από τους χώρους του σπιτιού σε αυτό που γενικά και αρκετά αόριστα αποκαλούμε ethnic στυλ, θα πρέπει αρχικά να καθορίσετε ποιας χώρας οι παραδοσιακές αναφορές και τα αντικείμενα είναι αυτά που σας αρέσουν και θέλετε να εντάξετε στη διακόσμησή σας.

Αν, όπως συνήθως συμβαίνει, στόχος είναι να δημιουργηθεί μια γενική «αύρα» ενός ethnic ύφους και όχι χώροι πλήρως διαμορφωμένοι αποκλειστικά με στοιχεία του συγκεκριμένου στυλ, αυτό που θα καθορίσει την επιτυχία δεν είναι τόσο τα ίδια τα αντικείμενα όσο ο τρόπος με τον οποίο θα τα συνδυάσετε με ήδη υπάρχοντα στοιχεία του χώρου. Είτε πρόκειται για αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά είτε για βασικά έπιπλα και αντικείμενα που δεν μπορούν εύκολα να αλλάξουν, αυτά τα στοιχεία είναι που τελικά θα καθοδηγήσουν τις επιλογές ώστε η τελική εικόνα να είναι αισθητικά ισορροπημένη και να μη θυμίζει χώρο όπου έχουν συγκεντρωθεί διακοσμητικά από διαφορετικούς πολιτισμούς χωρίς συνοχή.

Σε σύγχρονες διακοσμητικές προσεγγίσεις το ethnic συχνά συνδυάζεται με άλλα στυλ, δημιουργώντας πιο χαλαρές και σύγχρονες εκδοχές του ύφους, όπως συμβαίνει στον συνδυασμό Ethnic και Boho στυλ

Η σημασία των βασικών στοιχείων του χώρου

Για παράδειγμα ένας απολύτως σκούρος κλασικός καναπές ή αντίστοιχες πολυθρόνες, που δεν θέλετε ή δεν μπορείτε για οικονομικούς λόγους να αντικαταστήσετε, για να ταιριάξουν σε έναν χώρο με μεξικάνικο ethnic χαρακτήρα θα πρέπει να αλλάξουν ριζικά εμφάνιση με υφάσματα σε έντονες αποχρώσεις όπως επιβάλλει το συγκεκριμένο ύφος. Αν όμως αυτό δεν είναι εφικτό, είναι προτιμότερο να κινηθείτε προς μια διαφορετική εκδοχή ethnic διακόσμησης, όπως ένα ύφος εμπνευσμένο από την αποικιοκρατία ή ένα καθαρά αφρικανικό στυλ που μπορεί να συνδυαστεί ευκολότερα με τα ήδη υπάρχοντα σκούρα έπιπλα.

Το κεντρικό στοιχείο της διακόσμησης

Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή ενός χώρου προς ένα ethnic ύφος καλό είναι να ξεκινά από ένα μεγάλο και κεντρικό στοιχείο, είτε πρόκειται για έπιπλο είτε για κάποιο διακοσμητικό αντικείμενο ή ακόμη και για ένα μεγάλο χαλί.

Τα μικρότερα αντικείμενα αυτού του στυλ που βρίσκονται πλέον εύκολα σε καταστήματα με είδη σπιτιού, όσο κι αν είναι ελκυστικά, δεν μπορούν από μόνα τους να αποτελέσουν την βασική αναφορά ενός χώρου. Η απλή συγκέντρωση πολλών μικρών αντικειμένων, όπως ξύλινα αφρικανικά διακοσμητικά ή πορσελάνινα κινέζικα αντικείμενα, σπάνια δημιουργεί μια ολοκληρωμένη αισθητική εικόνα.

Αντίθετα, ένα έπιπλο μεγάλων διαστάσεων ή ένα έντονο στοιχείο στον τοίχο, συνδυασμένο ενδεχομένως με το κατάλληλο χαλί, μπορεί να καθορίσει με σαφήνεια τον χαρακτήρα του χώρου και να επιτρέψει στη συνέχεια να προστεθούν μικρότερες λεπτομέρειες, κυρίως μέσα από υφάσματα και χρώματα.

Κόστος και επιλογή αντικειμένων

Τα βασικά αυτά κομμάτια, όταν είναι αυθεντικά, συχνά έχουν υψηλό κόστος. Ωστόσο, ανάλογα με το συγκεκριμένο ethnic στυλ που θέλετε να υιοθετήσετε, υπάρχουν και πιο οικονομικές λύσεις. Για τον λόγο αυτό είναι χρήσιμο να μελετήσετε πριν ξεκινήσετε ποιο ύφος μπορεί να ταιριάξει καλύτερα στον χώρο σας, τόσο σε αισθητικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, αξιοποιώντας όσο γίνεται περισσότερα από τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία.

Για παράδειγμα σε πολλά καταστήματα θα βρείτε ξύλινα τραπέζια, καρέκλες ή παραβάν σε απομιμήσεις ethnic ύφους σε αρκετά προσιτές τιμές. Μια τέτοια τραπεζαρία μπορεί να υποστηρίξει με επιτυχία ένα ινδικό, αφρικανικό ή αποικιοκρατικό ύφος, πολύ περισσότερο από μια σειρά μικρότερων αντικειμένων του ίδιου στυλ διασκορπισμένων στον χώρο.

Παράλληλα, απλά ξύλινα έπιπλα όπως μια συρταριέρα ή ένα σύνθετο μπορούν να μεταμορφωθούν εύκολα με τη χρήση χρώματος και stencils σε σχέδια που παραπέμπουν στο επιθυμητό ύφος. Πρόκειται για έναν από τους πιο οικονομικούς τρόπους ανανέωσης, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ήδη παλιά ξύλινα έπιπλα που μπορούν να αξιοποιηθούν.

Ακόμη και ένα μεγάλο κάδρο ή μια καλαίσθητη αφίσα σε κατάλληλη κορνίζα μπορεί να προσθέσει έντονα ethnic στοιχεία στον χώρο. Καλό είναι να επιλέγονται θέματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό από τον οποίο εμπνέεται το συγκεκριμένο ύφος, αποφεύγοντας όμως υπερβολικές ή κακόγουστες εκδοχές.

Συχνά είναι προτιμότερο να επενδύσετε σε λίγα αλλά ποιοτικά αντικείμενα, όπως αυθεντικές κινέζικες βεντάλιες ή έναν καλαίσθητο ξύλινο καθρέφτη ινδικής αισθητικής, παρά να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε την ατμόσφαιρα ενός στυλ με πρόχειρα ή κακόγουστα αντικείμενα μαζικής παραγωγής.

Ο ρόλος των χρωμάτων στο ethnic ύφος

Τα χρώματα αποτελούν ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά κάθε ethnic στυλ και είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη τόσο στους τοίχους όσο και στα υφάσματα και στα επιμέρους διακοσμητικά στοιχεία.

Σε ορισμένα στυλ, όπως το μεξικάνικο ή το ανατολίτικο, οι αποχρώσεις είναι ιδιαίτερα έντονες και τα μοτίβα πολύπλοκα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντικό να εξετάσετε πόσο χρώμα μπορεί να «αντέξει» ο χώρος σας ανάλογα με το μέγεθος και τη φωτεινότητά του. Αν χρειάζεται να περιοριστεί κάπου η ένταση των χρωμάτων, είναι συχνά προτιμότερο να γίνει στους τοίχους, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα υφάσματα και στα διακοσμητικά αντικείμενα.

Δημοφιλή ethnic στυλ στη διακόσμησηΤο ethnic στυλ διακόσμησης δεν αφορά μία μόνο αισθητική κατεύθυνση αλλά πολλές διαφορετικές εκδοχές που αντλούν έμπνευση από την παράδοση και τον πολιτισμό διαφόρων χωρών. Κάθε μία από αυτές έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, τόσο στα χρώματα όσο και στα υλικά, τα έπιπλα και τα διακοσμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στον χώρο.Ινδικό ethnic στυλ

- Χρώματα ζεστά και έντονα από ολόκληρη την χρωματική παλέτα του κόκκινου, του πορτοκαλί και του κίτρινου αλλά και του ροζ - μωβ και του μπλε και με αρκετές δόσεις χρυσαφί.

- Υφάσματα λεπτά, γυαλιστερά και πολύχρωμα με έντονη την παρουσία του χρυσαφί.

- Έπιπλα ξύλινα και κατά βάση σκαλιστά.

- Υφασμάτινα φωτιστικά αλλά και υφάσματα και χαλιά κρεμασμένα στους τοίχους.

- Διακοσμητικά αντικείμενα από ξύλο αλλά και μεταλλικά, τα περισσότερα με σαφείς θρησκευτικές αναφορές.

- Τα αρωματικά sticks και τα κεριά από τα ...φετίχ του συγκεκριμένου ύφους.

- Γλυπτά και ξυλόγλυπτα ινδικών θεοτήτων, μεταλλικά φανάρια σε αντικέ στυλ, ξύλινα κουτιά και ξύλινες φιγούρες ζώων με αρχηγό εκείνη του ελέφαντα, πολύχρωμες μαξιλάρες και μαξιλάρια σε ινδικά μοτίβα, ξύλινοι δίσκοι γεμάτοι αρωματικά κεριά και sticks, αντικείμενα που χωρίς μεγάλη δυσκολία θα βρείτε στα καταστήματα επίπλων και ειδών σπιτιού και θα σας βοηθήσουν να μεταφέρετε στους χώρους σας το Ινδικό ethnic ύφος.

Αφρικανικό ethnic στυλ

- Καφέ, πορτοκαλί, μπεζ, μαύρο, άσπρο τα βασικά χρώματα αυτού του στυλ, με εξαίρεση τα υφάσματα που εκτός από εκείνα σε συνδυασμό αυτών των βασικών αποχρώσεων, αγαπημένα του αφρικανικού ethnic είναι και τα πολύχρωμα και ζωηρόχρωμα σε ιδιαίτερα έντονες αποχρώσεις και τολμηρούς συνδυασμούς.

- Τα έπιπλα από ακατέργαστο ξύλο αλλά και τα ψάθινα τα πιο αντιπροσωπευτικά του αφρικανικού ethnic.

- Το δέρμα, εκτός από το ύφασμα και το ξύλο, επίσης βασικό υλικό του συγκεκριμένου ύφους τόσο σε έπιπλα όσο και σε κάθε είδους διακοσμητικά αντικείμενα.

- Παραδοσιακά καλάθια, κάθε είδους ψάθινα αντικείμενα, ξύλινες μάσκες και φιγούρες ζώων της ζούγκλας, τόξα, ταμπούρλα, αφίσες και κάδρα με παραδοσιακές αφρικανικές μορφές ή τοπία, δερμάτινα χαλιά ή επενδυμένα με δέρμα ξύλινα σκαμπώ και καρέκλες και κυρίως τα σωστά υφάσματα, τα στοιχεία που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε.

Μεξικάνικο ethnic στυλ

- Από τα πιο «κοντινά» και αγαπημένα ethnic για τους κατοίκους της Μεσογείου, λόγω των έντονων συνδυασμών χρωμάτων που χρησιμοποιεί κυρίως σε τοίχους και υφάσματα αλλά και σε επιμέρους αντικείμενα, ενώ το συγκεκριμένο ύφος είναι μια από τις πιο όμορφες και εντυπωσιακές επιλογές για τον χώρο του μπαλκονιού ή του κήπου.

- Συνδυάστε έντονους χρωματισμούς τόσο στους τοίχους όσο και σε γλάστρες με πλακάκια με γεωμετρικά σχέδια και μερικά ψάθινα ή ξύλινα έπιπλα εξωτερικού χώρου, αιώρες κι απαραιτήτως σε κάποιο σημείο μια συλλογή από κάκτους.

- Μπλε, τυρκουάζ, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, κεραμιδί σε όλες τους τις διαβαθμίσεις, τα πιο αγαπημένα του Μεξικάνικου ethnic.

- Έπιπλα μονόχρωμα από ξύλο σε συνδυασμό με σίδερο ή και ψάθα αλλά και πολύχρωμα διακοσμημένα με γεωμετρικές παραστάσεις.

- Πήλινα διακοσμητικά αντικείμενα σε ιδιαίτερα έντονους χρωματισμούς αλλά και ξύλινα και μεταλλικά, συνδυασμένα με εξίσου πολύχρωμα υφάσματα και χαλιά.

- Τα καρώ αλλά και οι ρίγες σε έντονους χρωματισμούς επίσης από τα must του ύφους.

Ανατολίτικο ethnic στυλ

- Επίσης ιδιαίτερα προσφιλές στην χώρα μας ethnic ύφος, αφού όπως και σε πολλά άλλα έτσι και διακοσμητικά βρισκόμαστε πολύ πιο κοντά στα γούστα της Ανατολής απ΄ότι π.χ σε εκείνα της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.

- Τα υφάσματα έχουν και σ΄αυτό το στυλ ρόλο πρωταγωνιστή. Κόκκινο, μπορντώ, χρυσαφί, μπλε, πορτοκαλί, πράσινο και μωβ τα πιο αγαπημένα του ανατολίτικου ethnic.

- Πέρα από τα παραδοσιακά χαλιά και κιλίμια που βρίσκουν θέση και στους τοίχους, τις μαξιλάρες, τα πολλά μαξιλάρια και τις «πλούσιες» κουρτίνες, με υφάσματα «ντύνονται» και τραπέζια ή μπουφέδες.

- Διακοσμητικά αντικείμενα μπρούτζινα ή μεταλλικά, γυάλινα χρωματιστά φωτιστικά, μπρούτζινα και σιδερένια φανάρια, χαμηλά καθίσματα αλλά και τραπέζια, εντυπωσιακές κουρτίνες ή υφασμάτινα διαχωριστικά είναι στοιχεία που δεν θα πρέπει να λείπουν από έναν χώρο που παραπέμπει στις «Χίλιες και μία νύχτες».

Ασιατικό ethnic στυλ

- Από τα πιο δύσκολα ethnic στην εφαρμογή τους, εξαιτίας του ότι τόσο τα έπιπλα όσο και τα μικρότερα αντικείμενα είναι πολύ ιδιαίτερα και διαφορετικά από εκείνα που συναντάμε σε ένα μέσο ευρωπαϊκό σπίτι.

- Τα χαμηλά έπιπλα σε απλές γραμμές από ξύλο ή μπαμπού, η απουσία κουρτινών, τα δάπεδα καλυμμένα με λεπτά ή ψάθινα χαλιά και τα διακοσμητικά από πορσελάνη, μπαμπού ή ξύλο αποτελούν βασικά στοιχεία του ύφους.

- Βάζα, διακοσμητικά πιάτα σε κινέζικα μοτίβα, η μορφή του Βούδα, διαχωριστικά παραβάν, μεταξωτά υφάσματα, κινέζικα σύμβολα σε κάδρα, χάρτινα φωτιστικά και φυσικά οι βεντάλιες είναι από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία.

- Κόκκινο, μαύρο, λευκό και χρυσαφί τα βασικά χρώματα του συγκεκριμένου στυλ.

- Τα αυθεντικά κομμάτια ασιατικού ύφους είναι συχνά ακριβά, όμως υπάρχουν και αρκετά καλαίσθητες απομιμήσεις στην αγορά, αρκεί να ξεχωρίσουν από τις πολλές κακόγουστες εκδοχές μαζικής παραγωγής.

Το ethnic στυλ στη διακόσμηση αποτελεί έναν από τους πιο ιδιαίτερους τρόπους διαμόρφωσης ενός χώρου, καθώς αντλεί έμπνευση από την παράδοση, την αρχιτεκτονική και τα διακοσμητικά στοιχεία διαφορετικών πολιτισμών. Είτε πρόκειται για ινδικό, αφρικανικό, μεξικάνικο ή ανατολίτικο ύφος, η σωστή επιλογή χρωμάτων, υφασμάτων, επίπλων και αντικειμένων μπορεί να δημιουργήσει χώρους με έντονη προσωπικότητα και μοναδική ατμόσφαιρα.

Η ισορροπία ανάμεσα στα βασικά στοιχεία του χώρου και στις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες του κάθε στυλ είναι αυτή που τελικά θα δώσει ένα αποτέλεσμα αισθητικά ολοκληρωμένο και αρμονικό.

