





Η νέα σειρά του Alpha, «Τρομεροί Γονείς», έρχεται να προστεθεί στη μεγάλη λίστα των οικογενειακών κωμωδιών της ελληνικής τηλεόρασης, με στόχο να προσφέρει γέλιο, ταύτιση και στιγμές καθημερινής τρυφερότητας. Από τα πρώτα επεισόδια γίνεται φανερό πως πρόκειται για μια προσεγμένη παραγωγή, με καλό καστ και γρήγορο ρυθμό, όμως το τελικό αποτέλεσμα δεν εντυπωσιάζει. Παρότι η σειρά βλέπεται ευχάριστα, δίνει την αίσθηση πως έχουμε ξαναδεί σχεδόν τα πάντα σε παρόμοιες μορφές και καταστάσεις.

Η θεματολογία της –οι αναποδιές των γονιών, τα εφηβικά προβλήματα, τα μικρά και μεγάλα δράματα της οικογενειακής ζωής– είναι γνώριμη και οικεία, αλλά παραμένει υπερβολικά προβλέψιμη. Το σενάριο κινείται με ασφάλεια, χωρίς να ρισκάρει, ενώ το χιούμορ βασίζεται σε δοκιμασμένες συνταγές που θυμίζουν παλιότερες παραγωγές του είδους. Παρά τις αξιόλογες ερμηνείες και τη σωστή σκηνοθετική καθοδήγηση, λείπει εκείνη η σπίθα της πρωτοτυπίας που θα έκανε τη σειρά να ξεχωρίσει.

Στα social media οι αντιδράσεις είναι ήπιες. Οι περισσότεροι θεατές χαρακτηρίζουν τη σειρά «ευχάριστη» και «χαλαρή», αλλά σπάνια ενθουσιάζονται. Δεν υπάρχει έντονη συζήτηση γύρω της, γεγονός που δείχνει πως, αν και δεν απογοητεύει, δεν καταφέρνει να δημιουργήσει πραγματικό ενδιαφέρον. Παράλληλα, και τα νούμερα τηλεθέασης δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά, γεγονός που υποδηλώνει πως η σειρά δυσκολεύεται να κερδίσει σημαντικό κοινό. Ακόμα και στα διαδικτυακά δημοσιεύματα, η γενική αίσθηση είναι πως πρόκειται για ένα προϊόν προσεγμένο αλλά γνώριμο, χωρίς κάποιο στοιχείο που να το διαφοροποιεί ουσιαστικά.

Συνολικά, οι «Τρομεροί Γονείς» είναι μια σειρά συμπαθητική, ευκολοχώνευτη, αλλά όχι συναρπαστική. Αντικατοπτρίζει την ελληνική οικογένεια με χιούμορ και ρεαλισμό, όμως δεν καταφέρνει να ξεφύγει από τα όρια της ασφαλούς, τηλεοπτικής συνταγής. Είναι μια παραγωγή που βλέπεται ευχάριστα, αλλά δύσκολα θα μείνει αξέχαστη, ενώ τα μέτρια προς χαμηλά νούμερα τηλεθέασης δείχνουν πως η σειρά δεν έχει κερδίσει ακόμα την προσοχή του ευρύτερου κοινού.

