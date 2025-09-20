2025-09-20 15:58:15
Οι infotainment εκπομπές φαίνεται να δυσκολεύονται όλο και περισσότερο στη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Η μίξη ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, που κάποτε θεωρήθηκε «σίγουρη συνταγή» για την τηλεθέαση, πλέον δεν δείχνει να αποδίδει. Σε αρκετές περιπτώσεις, το αποτέλεσμα μοιάζει αμήχανο: ούτε η ενημέρωση είναι ολοκληρωμένη, ούτε η ψυχαγωγία καταφέρνει να σταθεί αυτόνομα. Το κοινό, πιο απαιτητικό και με πολλές εναλλακτικές, αντιλαμβάνεται αμέσως αυτές τις αδυναμίες.

Την ίδια στιγμή, είναι πάρα πάρα πολλές οι εκπομπές που ακολουθούν παρόμοιο μοντέλο, με αποτέλεσμα να χάνεται η μπάλα. Ο τηλεθεατής βλέπει σχεδόν τα ίδια θέματα να επαναλαμβάνονται σε διαφορετικά κανάλια και σε διαφορετικές ζώνες, γεγονός που εντείνει την κόπωση και μειώνει το ενδιαφέρον.

Παράλληλα, ακόμα και σε κάποιες καθαρά ενημερωτικές εκπομπές που επιχειρούν να διαφοροποιηθούν με διάφορα τεχνάσματα,  γίνεται φανερό ότι η εικόνα δεν πείθει. Αντί να προκύπτει κάτι φρέσκο και ενδιαφέρον, δημιουργείται η αίσθηση ότι πρόκειται για προσπάθεια κάλυψης της έλλειψης ουσιαστικού περιεχομένου.

Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη σε ορισμένα κανάλια ακούγονται φωνές που ζητούν έναν πιο ξεκάθαρο διαχωρισμό: οι ψυχαγωγικές εκπομπές να μείνουν πιστές στον χαρακτήρα τους, προσφέροντας χαλάρωση και διασκέδαση, και οι ενημερωτικές να παραμείνουν προσηλωμένες στην ουσία της ενημέρωσης. Μπορεί αυτό να ακούγεται απλό, όμως δείχνει πως η τηλεοπτική αγορά βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής.

Το μόνο σίγουρο είναι πως από τον Ιανουάριο και μετά αναμένονται σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα πολλών καναλιών. Η πίεση για μεγαλύτερη σαφήνεια στη φυσιογνωμία κάθε εκπομπής, αλλά και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός με τις ψηφιακές πλατφόρμες, αναμένεται να οδηγήσουν σε ανακατατάξεις που θα αλλάξουν το τοπίο.



