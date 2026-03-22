





Με προσδοκίες έκανε πρεμιέρα το «Moments» στον ANT1, με τη Ζέτα Μακρυπούλια σε ρόλο οικοδέσποινας, όμως το αποτέλεσμα δεν κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Η τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό περιορίστηκε στο 9%, δείχνοντας ότι το format χρειάζεται άμεσες διορθώσεις.

Στην πρεμιέρα, καλεσμένος ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης, με την εκπομπή να επιχειρεί μια πλήρη αναδρομή στη ζωή και την πορεία του. Παρότι το concept έχει συναισθηματική βάση και ενδιαφέρον, η ανάπτυξή του αποδείχθηκε κουραστική, καθώς η διάρκεια ξέφυγε σημαντικά, με το πρόγραμμα να ολοκληρώνεται στις 23:51.

Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στον ρυθμό. Η αφήγηση απλώθηκε υπερβολικά, χωρίς σαφή κορύφωση, ενώ έλειψε και το στοιχείο της ουσιαστικής έκπληξης — παρά τις προσπάθειες να δοθεί αυτή η αίσθηση...

Ίσως η εκπομπή θα έπρεπε να εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο της ζωής κάθε καλεσμένου, αντί να προσπαθεί να τα χωρέσει όλα. Πιο σύντομες ιστορίες, πιο σφιχτό μοντάζ και ξεκάθαρη δραματουργική κατεύθυνση θα μπορούσαν να δώσουν ρυθμό και ένταση, αποφεύγοντας την κόπωση που έγινε αισθητή από νωρίς.

Στα θετικά, η παρουσία της Ζέτας Μακρυπούλια, η οποία ήταν άνετη, φυσική και πλήρως μέσα στο concept, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να υποστηρίξει με επιτυχία ένα prime time format.

Το «Moments» έχει τις βάσεις για κάτι δυνατό, όμως αν δεν γίνουν άμεσα διορθώσεις σε διάρκεια και αφήγηση, δύσκολα θα καταφέρει να ξεχωρίσει στον ανταγωνισμό της prime time.







Πασχαλίδης Γιώργος

Πηγή: tvnea.com