Η μείωση του ψηφιακού αποτυπώματος στο διαδίκτυο δεν είναι μόνο θέμα ιδιωτικότητας, είναι και ένας τρόπος να ανακτήσετε τον έλεγχο του χρόνου και της προσοχής σας.

Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που μπορούν να βοηθήσουν στον περιορισμό των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες online

Για να γίνει αυτό υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που θα σας επιτρέψουν να γίνετε… αόρατοι ή τουλάχιστον λιγότερο εκτεθειμένοι. Τα βήματα αυτά δεν εξαφανίζουν πλήρως την παρουσία ενός χρήστη στο διαδίκτυο, αλλά μπορεί να μειώσουν σημαντικά τα προσωπικά δεδομένα που είναι δημόσια ή εύκολα προσβάσιμα.

Μερικά απλά βήατα

Πρώτα κάντε μια απλή αναζήτηση του ονόματός σας σε μηχανές αναζήτησης. Αυτό μπορεί να αποκαλύψει προφίλ κοινωνικών δικτύων, παλιές αναφορές, δημόσια αρχεία ή καταχωρήσεις σε ιστοσελίδες εύρεσης προσώπων.

Ένα μεγάλο μέρος των προσωπικών πληροφοριών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο προέρχεται από εταιρείες που συλλέγουν και εμπορεύονται δεδομένα χρηστών. Ιστότοποι όπως το SayMine μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε ποιες εταιρείες έχουν τα δεδομένα σας. Παρότι δεν μπορούν να αφαιρέσουν πληροφορίες από δημόσια αρχεία ή κοινωνικά δίκτυα, μπορούν να μειώσουν σημαντικά την παρουσία προσωπικών δεδομένων σε εμπορικές βάσεις δεδομένων.

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι οι μεγαλύτεροι «αιμοδότες» του ψηφιακού σας αποτυπώματος.

Κλειδώστε το προφίλ και μετατρέψτε τα σε «ιδιωτικά». Χρησιμοποιήστε ρυθμίσεις που περιορίζουν ποιος μπορεί να δει παλιές αναρτήσεις. Αποφύγετε να ανεβάζετε φωτογραφίες με τοποθεσίες (geotags) ή ευαίσθητες πληροφορίες.

Διαχείριση cookies και ιστορικού

Διαγράφετε τακτικά τα cookies και το ιστορικό περιήγησης. Χρησιμοποιήστε την ανώνυμη περιήγηση για αναζητήσεις που δεν θέλετε να σας «ακολουθούν».

Μια καλή αρχή είναι να ελέγξετε τα «Permissions» (Άδειες) στο κινητό σας. Θα εκπλαγείτε από το πόσες εφαρμογές έχουν πρόσβαση στην τοποθεσία ή τις επαφές σας χωρίς να υπάρχει πραγματικός λόγος.

