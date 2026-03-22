2026-03-22 09:40:10
Φωτογραφία για Prime time ζώνη: Σαρώνει ο Μάρκος Σεφερλής - Χαμηλή τηλεθέαση για την πρεμιέρα του Moments



Την κορυφή της prime time ζώνης κατέκτησε το «Markos By Night: 20 Χρόνια Δελφινάριο» με 17.2%, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση της βραδιάς στο δυναμικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Το Σόι Σου VI (E)» με 14.3%, ενώ πιο πίσω βρέθηκε η σειρά «Η Θεία μου η Χίπισσα» με 11.1% και τα «Κακά Παιδιά» με 10.5%.

Κοντά στη ζώνη του 10% κινήθηκαν το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» με 9.8% και η πρεμιέρα του «Moments» με 9.0%, ενώ οι «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (E)» σημείωσαν 8.5%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα περιορίστηκαν το «Πες τα Χρυσόστομε» με 5.7%, το «Just The 2 Of Us» με 5.6% και το «Νύχτα εκτός Ρυθμού» με 5.1%, ολοκληρώνοντας μια βραδιά με ξεκάθαρο νικητή και έντονες διακυμάνσεις στα υπόλοιπα προγράμματα.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
