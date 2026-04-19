2026-04-19 10:35:55
Φωτογραφία για Prime time ζώνη: Κορυφή για «Σόι Σου» – Ανέβηκε «Moments»



Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Το Σόι Σου VI (E)» με 15.4%, διατηρώντας την πρωτιά.

Ακολούθησε το «Markos by Night: Greece The Musicult» με 14.5%, ενώ πολύ καλή επίδοση σημείωσε και το «Moments» με 13.2%.

Κοντά κινήθηκαν το «Μια Τρελή… Τρελή… Σαραντάρα» (Alpha) με 12.5% και το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» με 12.0%.

Πιο πίσω βρέθηκαν οι «Σούπερ Ήρωες (E)» με 7.6% και το «Ραντεβού στον Αέρα» (ΣΚΑΪ) με 7.1%, ενώ η ταινία «Η Εποχή των Παγετώνων» (Star) σημείωσε 6.4%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν το «Πάμε μια Βόλτα;» με 6.3% και το «Just the 2 of Us» με 5.8%, ενώ ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος – Celebrity Edition» κατέγραψε 4.2%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «#Παρέα – Β’ Κύκλος» με μόλις 1.1%.



Πηγή: tvnea.com
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού 2026: Ενίσχυση πρόληψης σε όλες τις ηλικίες
Voyager 1: Σχεδόν μία ημέρα φωτός μακριά από τη Γη
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Prime time ζώνη: «Πάρτι» για το «Σόι Σου» – Σαρωτική διπλή παρουσία στην κορυφή
Prime time ζώνη: «Πάρτι» για το «Σόι Σου» – Σαρωτική διπλή παρουσία στην κορυφή
Το «Moments» υποδέχεται σήμερα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου
Το «Moments» υποδέχεται σήμερα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό το «Happy Day» –Δεύτερο το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό το «Happy Day» –Δεύτερο το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Οριακή πρωτιά για το «Πρωινό» – Κοντά «Buongiorno»...
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Οριακή πρωτιά για το «Πρωινό» – Κοντά «Buongiorno»...
Μεσημεριανή ζώνη: Κρατούν την κορυφή οι «Αποκαλύψεις»
Μεσημεριανή ζώνη: Κρατούν την κορυφή οι «Αποκαλύψεις»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η ΕΕ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ TikTok, Instagram και Snapchat
Η ΕΕ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ TikTok, Instagram και Snapchat
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΣΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΥΣΙΑΣ
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΣΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΥΣΙΑΣ
Hellenic Train: Διακοπή δρομολογίων Θεσσαλονίκη - Έδεσσα (18/04/2026)
Hellenic Train: Διακοπή δρομολογίων Θεσσαλονίκη - Έδεσσα (18/04/2026)
Συνάντηση Ξηρομεριτών και φίλων της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου ( Ο.Π.ΣΥ.Ξ.) την Κυριακή 26 Απριλίου 2026
Συνάντηση Ξηρομεριτών και φίλων της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου ( Ο.Π.ΣΥ.Ξ.) την Κυριακή 26 Απριλίου 2026
«Army Love»: Η νέα κωμική σειρά του Αλέξανδρου Ρήγα με φόντο τον στρατό...
«Army Love»: Η νέα κωμική σειρά του Αλέξανδρου Ρήγα με φόντο τον στρατό...