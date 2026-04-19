





Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Το Σόι Σου VI (E)» με 15.4%, διατηρώντας την πρωτιά.

Ακολούθησε το «Markos by Night: Greece The Musicult» με 14.5%, ενώ πολύ καλή επίδοση σημείωσε και το «Moments» με 13.2%.

Κοντά κινήθηκαν το «Μια Τρελή… Τρελή… Σαραντάρα» (Alpha) με 12.5% και το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» με 12.0%.

Πιο πίσω βρέθηκαν οι «Σούπερ Ήρωες (E)» με 7.6% και το «Ραντεβού στον Αέρα» (ΣΚΑΪ) με 7.1%, ενώ η ταινία «Η Εποχή των Παγετώνων» (Star) σημείωσε 6.4%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν το «Πάμε μια Βόλτα;» με 6.3% και το «Just the 2 of Us» με 5.8%, ενώ ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος – Celebrity Edition» κατέγραψε 4.2%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «#Παρέα – Β’ Κύκλος» με μόλις 1.1%.

