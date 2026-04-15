2026-04-15 13:28:28
Φωτογραφία για Με παρόμοιο concept απο το «MOMENTS» του ΑΝΤ1 έρχεται το «Πάμε μια βόλτα;» στο MEGA την ίδια ώρα
Η νέα εκπομπή του MEGA, «Πάμε μια βόλτα;», με τη Νίκη Λυμπεράκη κάνει πρεμιέρα με καλεσμένη τη Μάρω Κοντού. Το Σάββατο 18 Απριλίου, στις 20:50, η σπουδαία ηθοποιός σκιαγραφεί την πορεία της, ζωντανεύοντας αναμνήσεις και εμπειρίες. Η περιήγηση ξεκινά στο Κουκάκι, εκεί όπου μεγάλωσε. Έξω από το πατρικό της σπίτι αλλά και το σχολείο της, η Μάρω Κοντού αποκαλύπτει προσωπικές ιστορίες.

Η βόλτα συνεχίζεται στο Μουσείο Βορρέ, όπου φιλοξενείται ένας πίνακας ζωγραφικής της, αποκαλύπτοντας μια άλλη, λιγότερο γνωστή πλευρά της. Εκεί, η Μάρω Κοντού δέχεται μια συγκινητική έκπληξη από τον ηθοποιό Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, με τον οποίο μοιράζονται μια τρυφερή στιγμή με έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Η Νίκη Λυμπεράκη επισκέπτεται και τα γυρίσματα της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς». Εκεί, βρίσκει τον σκηνοθέτη Αντρέα Γεωργίου και τους συμπρωταγωνιστές της Μάρως Κοντού, Άντζελα Γκερέκου και Απόστολο Γκλέτσο, σε μια αυθόρμητη συνάντηση με χιουμοριστική διάθεση που αναδεικνύει τις ανθρώπινες στιγμές πίσω από τις κάμερες.


Η διαδρομή ολοκληρώνεται με τη συγκινητική επιστροφή της Μάρως Κοντού στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, την αφετηρία της καλλιτεχνικής της πορείας πριν από δεκαετίες. Η ηθοποιός αναμετράται με τις μνήμες της και εξομολογείται την ιδιαίτερη σύνδεσή της με αυτόν τον ιστορικό χώρο.

Παρουσίαση: Νίκη Λυμπεράκη

Σκηνοθεσία - Διεύθυνση Φωτογραφίας: Άρης Γεωργίου

Αρχισυνταξία - Σενάριο: Έμυ Δημητρακοπούλου

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Γιάννης Δώνος, Φρόσω Ράλλη

Οργάνωση παραγωγής: Βαγγέλης Μπαλάφας

Διεύθυνση παραγωγής: Γιάννης Αρσένης

Επιμέλεια έρευνας - Βοηθός Αρχισυντάκτη: Μαριάνα Πικρού

Δημοσιογραφική ομάδα: Γιώργος Δάσκαλος, Γιώτα Λούρα

Μοντάζ - μιξάζ: Νίκη Καλή, Παναγιώτης Κατσάνος

Graphics / Σήμα Εκπομπής: Cloudtrap Athens

Εκτέλεση Παραγωγής: Feelgood Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA - MEGA 2025-2026

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
