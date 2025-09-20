Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στα Χανιά, με έναν άνδρα να ληστεύει φαρμακείο το οποίο διανυκτέρευε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, όλα συνέβησαν στις 2 τα ξημερώματα, όταν ένας άγνωστος άνδρας, μπήκε σε φαρμακείο, στην Πλατεία Ελευθερίας στα Δικαστήρια.

Εκείνη την ώρα, στον χώρο βρισκόταν ο ιδιοκτήτης, με τον δράστη της επίθεσης να του ζητά με την απειλή όπλου τα χρήματα που είχε στο ταμείο, το οποίο φέρεται να ήταν ένα αρκετά μεγάλο ποσό.

Ο άνδρας μόλις πήρε τα χρήματα, εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του.

πηγή: zarpanews.gr