2025-09-20 10:26:08
Φωτογραφία για Tρόμος για φαρμακοποιό στα Χανιά: Άνδρας μπήκε και τον λήστεψε με την απειλή όπλου



Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στα Χανιά, με έναν άνδρα να ληστεύει φαρμακείο το οποίο διανυκτέρευε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, όλα συνέβησαν στις 2 τα ξημερώματα, όταν ένας άγνωστος άνδρας, μπήκε σε φαρμακείο, στην Πλατεία Ελευθερίας στα Δικαστήρια.

Εκείνη την ώρα, στον χώρο βρισκόταν ο ιδιοκτήτης, με τον δράστη της επίθεσης να του ζητά με την απειλή όπλου τα χρήματα που είχε στο ταμείο, το οποίο φέρεται να ήταν ένα αρκετά μεγάλο ποσό.

Ο άνδρας μόλις πήρε τα χρήματα, εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του.

 

 



πηγή: zarpanews.gr

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Φως, περιέργεια και έρευνα: Η Ηρώ Κολέτσου μιλά για το συναρπαστικό ταξίδι της Φυσικής
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φως, περιέργεια και έρευνα: Η Ηρώ Κολέτσου μιλά για το συναρπαστικό ταξίδι της Φυσικής
Φαρμακεία: Νέες ρυθμίσεις για την απαλλαγή από τις διανυκτερεύσεις
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φαρμακεία: Νέες ρυθμίσεις για την απαλλαγή από τις διανυκτερεύσεις
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Δημήτρης Φραγκιόγλου: «Ήταν λάθος που δεν μπήκε το όνομά μου στους Απαράδεκτους – Μετάνιωσα»
Δημήτρης Φραγκιόγλου: «Ήταν λάθος που δεν μπήκε το όνομά μου στους Απαράδεκτους – Μετάνιωσα»
Ινδία: Άνδρας στάθηκε πάνω σε τρένο στη Ναγκπούρ, έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε
Ινδία: Άνδρας στάθηκε πάνω σε τρένο στη Ναγκπούρ, έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε
Δικαστική υπόθεση για φαρμακοποιό που επικαλέστηκε θρησκευτικές πεποιθήσεις σε συνταγές αλλαγής φύλου
Δικαστική υπόθεση για φαρμακοποιό που επικαλέστηκε θρησκευτικές πεποιθήσεις σε συνταγές αλλαγής φύλου
Πάτρα: Άνδρας μπήκε με όπλο σε φαρμακείο - Τον εντόπισαν
Πάτρα: Άνδρας μπήκε με όπλο σε φαρμακείο - Τον εντόπισαν
Άνδρας πηδάει σε κινούμενο τρένο υψηλής ταχύτητας
Άνδρας πηδάει σε κινούμενο τρένο υψηλής ταχύτητας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Οι κορυφαίοι αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League έρχονται στον ΑΝΤ1
Οι κορυφαίοι αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League έρχονται στον ΑΝΤ1
«Κρίμα να δέχεται κακόβουλα σχόλια» – Ο Ζήσης υπερασπίζεται τον Αργυρό για την απουσία του από τη γιορτή της Εθνικής
«Κρίμα να δέχεται κακόβουλα σχόλια» – Ο Ζήσης υπερασπίζεται τον Αργυρό για την απουσία του από τη γιορτή της Εθνικής
Δυνατή πρωτιά για την «Κοινωνία Ώρα Mega» - Πολύ χαμηλά μονοψήφια τηλεθέαση το Καλημέρα Ελλάδα
Δυνατή πρωτιά για την «Κοινωνία Ώρα Mega» - Πολύ χαμηλά μονοψήφια τηλεθέαση το Καλημέρα Ελλάδα
Σκληρή μάχη για την πρωτιά ανάμεσα σε Καινούργιου και Σκορδά - Με μονοψήφια το Πρωινό
Σκληρή μάχη για την πρωτιά ανάμεσα σε Καινούργιου και Σκορδά - Με μονοψήφια το Πρωινό
Βασίλης Πολύζος :Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης CMAS 2025 πέρασε πλέον στην ιστορία
Βασίλης Πολύζος :Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης CMAS 2025 πέρασε πλέον στην ιστορία