2025-10-24 11:01:40
Φωτογραφία για Nέα απειλή δασμών στα φάρμακα αλά Trump
Η Pfizer, η AstraZeneca και η EMD Serono έχουν υπογράψει επίσημες συμφωνίες για μειωμένο κόστος σε κάποια φάρμακα.

Tη στιγμή που η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα φαινόταν να υποχωρεί στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να διεξάγει μια νέα έρευνα που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για πρόσθετους δασμούς εισαγωγών. Oπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Λευκός Οίκος προετοιμάζει μια «επικείμενη» έρευνα για να διερευνήσει εάν κάποιοι εμπορικοί εταίροι της Αμερικής δεν πληρώνουν αρκετά για φάρμακα, ανέφεραν οι Financial Times, επικαλούμενοι τρεις ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη έρευνα της κυβέρνησης σχετικά με τις επιπτώσεις των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων στην εθνική ασφάλεια, αυτή η νέα έρευνα θα εμπίπτει στο άρθρο 301 του νόμου περί εμπορίου του 1974, ανέφερε η εφημερίδα FT.

  Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μια συγκινητική προσπάθεια πατέρα και γιου. Πήγαιναν από σταθμο σε σταθμο για καλό σκοπό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μια συγκινητική προσπάθεια πατέρα και γιου. Πήγαιναν από σταθμο σε σταθμο για καλό σκοπό
Εφημερίδα Συντακτών - SOS για τον Αμβρακικό.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εφημερίδα Συντακτών - SOS για τον Αμβρακικό.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ποια νέα φάρμακα πήραν πράσινο φως για διάθεση στην Ευρώπη
Ποια νέα φάρμακα πήραν πράσινο φως για διάθεση στην Ευρώπη
Υπεγράφη η ΚΥΑ για τη μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για άτομα με οπτική αναπηρία ≥80%
Υπεγράφη η ΚΥΑ για τη μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για άτομα με οπτική αναπηρία ≥80%
Tρόμος για φαρμακοποιό στα Χανιά: Άνδρας μπήκε και τον λήστεψε με την απειλή όπλου
Tρόμος για φαρμακοποιό στα Χανιά: Άνδρας μπήκε και τον λήστεψε με την απειλή όπλου
ΕΟΦ: Εκστρατεία με θέμα «Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες»
ΕΟΦ: Εκστρατεία με θέμα «Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες»
Ο Π.Ο.Υ. συνιστά τα νέα φάρμακα για το αδυνάτισμα ως θεραπεία της παχυσαρκίας
Ο Π.Ο.Υ. συνιστά τα νέα φάρμακα για το αδυνάτισμα ως θεραπεία της παχυσαρκίας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«The Floor»: 90 παίκτες παίρνουν θέση στο νέο επεισόδιο...
«The Floor»: 90 παίκτες παίρνουν θέση στο νέο επεισόδιο...
Ο ηλικιακός ρατσισμός στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στην εκπομπή «Κεραία» με τη Ρέα Βιτάλη
Ο ηλικιακός ρατσισμός στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στην εκπομπή «Κεραία» με τη Ρέα Βιτάλη
«The Roadshow»: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον Νομό Λακωνίας
«The Roadshow»: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον Νομό Λακωνίας
Η «Super Κατερίνα» ανέβηκε ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης – Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας στα πρωινά ψυχαγωγικά
Η «Super Κατερίνα» ανέβηκε ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης – Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας στα πρωινά ψυχαγωγικά
Αναβαθμισμένη η τηλεοπτική κάλυψη της Δοξολογίας του Αγίου Δημητρίου και της στρατιωτικής παρέλασης από την ΕΡΤ3
Αναβαθμισμένη η τηλεοπτική κάλυψη της Δοξολογίας του Αγίου Δημητρίου και της στρατιωτικής παρέλασης από την ΕΡΤ3