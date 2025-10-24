2025-10-24 11:01:40

Η Pfizer, η AstraZeneca και η EMD Serono έχουν υπογράψει επίσημες συμφωνίες για μειωμένο κόστος σε κάποια φάρμακα.



Tη στιγμή που η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα φαινόταν να υποχωρεί στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να διεξάγει μια νέα έρευνα που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για πρόσθετους δασμούς εισαγωγών. Oπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Λευκός Οίκος προετοιμάζει μια «επικείμενη» έρευνα για να διερευνήσει εάν κάποιοι εμπορικοί εταίροι της Αμερικής δεν πληρώνουν αρκετά για φάρμακα, ανέφεραν οι Financial Times, επικαλούμενοι τρεις ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.



Σε αντίθεση με την προηγούμενη έρευνα της κυβέρνησης σχετικά με τις επιπτώσεις των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων στην εθνική ασφάλεια, αυτή η νέα έρευνα θα εμπίπτει στο άρθρο 301 του νόμου περί εμπορίου του 1974, ανέφερε η εφημερίδα FT.



