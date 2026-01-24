2026-01-24 10:59:36
Φωτογραφία για Η «αόρατη» επιδημία: 4 στους 10 που νοσούν με πυρετό δεν έχουν ούτε γρίπη, ούτε κορoνοϊό
Την ώρα που όλοι εστιάζουν στην «έκρηξη» της γρίπης, αλλά και του κορονοϊού, τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ αποκαλύπτουν μια παράλληλη πραγματικότητα που ταλαιπωρεί χιλιάδες πολίτες.

Η έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την τρίτη εβδομάδα του 2026 δείχνει ότι το σύστημα υγείας και η καθημερινότητα των πολιτών πιέζονται από μια «πανσπερμία» ιών. Όπως αποδεικνύεται οι περισσότεροι πολίτες που έχουν συμπτώματα γριπώδους συνδρομής (πυρετό, καταρροή, βήχα) δεν υποφέρουν ούτε από γρίπη, ούτε από Covid-19, ούτε από RSV.

Σύμφωνα με τα εργαστηριακά δεδομένα του δικτύου Sentinel (Πρωτοβάθμια Φροντίδα), το 100% των ανθρώπων με συμπτώματα ILI (Γριπώδους Συνδρομής) πιέζει τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία.

Η θετικότητα για τη γρίπη στην κοινότητα αγγίζει το 41%, ενώ ο κορονοϊός και ο RSV συμπληρώνουν ένα επιπλέον ~21% των διαγνώσεων.

  Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/1/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/1/2026)
Παρουσίαση παιδικών βιβλίων με θέμα την Έξοδο του Μεσολογγίου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Παρουσίαση παιδικών βιβλίων με θέμα την Έξοδο του Μεσολογγίου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γρίπη: Η κορύφωση έρχεται τις επόμενες μέρες – Τι είπε o Μάριος Θεμιστοκλέους για τη διαθεσιμότητα των εμβολίων και τις ελλείψεις φαρμάκων
Γρίπη: Η κορύφωση έρχεται τις επόμενες μέρες – Τι είπε o Μάριος Θεμιστοκλέους για τη διαθεσιμότητα των εμβολίων και τις ελλείψεις φαρμάκων
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση . Δαπάνες 121.329,33 ευρώ σε κτίρια για δυο Δομές , οι οποίες δεν λειτούργησαν ποτέ. Δημοτικοί Σύμβουλοι υπάρχουν; Η υπόθεση χρήζει ναι ή όχι πολλαπλού ελέγχου; Έχουν ή δεν έχουν πολλοί ευθύνες σε πολλαπλά επίπεδα;
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση . Δαπάνες 121.329,33 ευρώ σε κτίρια για δυο Δομές , οι οποίες δεν λειτούργησαν ποτέ. Δημοτικοί Σύμβουλοι υπάρχουν; Η υπόθεση χρήζει ναι ή όχι πολλαπλού ελέγχου; Έχουν ή δεν έχουν πολλοί ευθύνες σε πολλαπλά επίπεδα;
Η γρίπη “θερίζει” και οι φαρμακοποιοί πιέζουν για το τετραδύναμο εμβόλιο να χορηγείται δωρεάν
Η γρίπη “θερίζει” και οι φαρμακοποιοί πιέζουν για το τετραδύναμο εμβόλιο να χορηγείται δωρεάν
Οι 9 μεγαλύτερες χώρες στον κόσμο που δεν έχουν ούτε μία σιδηροδρομική γραμμή! – πλήρης λίστα!
Οι 9 μεγαλύτερες χώρες στον κόσμο που δεν έχουν ούτε μία σιδηροδρομική γραμμή! – πλήρης λίστα!
Γρίπη: Αγωνία για την πτώση της θερμοκρασίας και το άνοιγμα των σχολείων – Πότε έρχεται το πικ και η ύφεση
Γρίπη: Αγωνία για την πτώση της θερμοκρασίας και το άνοιγμα των σχολείων – Πότε έρχεται το πικ και η ύφεση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/1/2026)
Επιστρέφει το «Don’t Forget the Lyrics» στον ΑΝΤ1 με διπλή εβδομαδιαία προβολή
Επιστρέφει το «Don’t Forget the Lyrics» στον ΑΝΤ1 με διπλή εβδομαδιαία προβολή
Πρωινή ενημερωτική ζώνη – Το «Κοινωνία Ώρα Mega» τραβά μπροστά, ο ανταγωνισμός κοιτά από μακριά
Πρωινή ενημερωτική ζώνη – Το «Κοινωνία Ώρα Mega» τραβά μπροστά, ο ανταγωνισμός κοιτά από μακριά
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Το Buongiorno παίρνει καθαρά το πάνω χέρι
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Το Buongiorno παίρνει καθαρά το πάνω χέρι
Μεσημεριανή ζώνη – Ισοπαλία κορυφής και χάος από κάτω
Μεσημεριανή ζώνη – Ισοπαλία κορυφής και χάος από κάτω