Την ώρα που όλοι εστιάζουν στην «έκρηξη» της γρίπης, αλλά και του κορονοϊού, τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ αποκαλύπτουν μια παράλληλη πραγματικότητα που ταλαιπωρεί χιλιάδες πολίτες.



Η έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την τρίτη εβδομάδα του 2026 δείχνει ότι το σύστημα υγείας και η καθημερινότητα των πολιτών πιέζονται από μια «πανσπερμία» ιών. Όπως αποδεικνύεται οι περισσότεροι πολίτες που έχουν συμπτώματα γριπώδους συνδρομής (πυρετό, καταρροή, βήχα) δεν υποφέρουν ούτε από γρίπη, ούτε από Covid-19, ούτε από RSV.



Σύμφωνα με τα εργαστηριακά δεδομένα του δικτύου Sentinel (Πρωτοβάθμια Φροντίδα), το 100% των ανθρώπων με συμπτώματα ILI (Γριπώδους Συνδρομής) πιέζει τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία.



Η θετικότητα για τη γρίπη στην κοινότητα αγγίζει το 41%, ενώ ο κορονοϊός και ο RSV συμπληρώνουν ένα επιπλέον ~21% των διαγνώσεων.



