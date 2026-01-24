2026-01-24 10:59:36
Την ώρα που όλοι εστιάζουν στην «έκρηξη» της γρίπης, αλλά και του κορονοϊού, τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ αποκαλύπτουν μια παράλληλη πραγματικότητα που ταλαιπωρεί χιλιάδες πολίτες.
Η έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την τρίτη εβδομάδα του 2026 δείχνει ότι το σύστημα υγείας και η καθημερινότητα των πολιτών πιέζονται από μια «πανσπερμία» ιών. Όπως αποδεικνύεται οι περισσότεροι πολίτες που έχουν συμπτώματα γριπώδους συνδρομής (πυρετό, καταρροή, βήχα) δεν υποφέρουν ούτε από γρίπη, ούτε από Covid-19, ούτε από RSV.
Σύμφωνα με τα εργαστηριακά δεδομένα του δικτύου Sentinel (Πρωτοβάθμια Φροντίδα), το 100% των ανθρώπων με συμπτώματα ILI (Γριπώδους Συνδρομής) πιέζει τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία.
Η θετικότητα για τη γρίπη στην κοινότητα αγγίζει το 41%, ενώ ο κορονοϊός και ο RSV συμπληρώνουν ένα επιπλέον ~21% των διαγνώσεων.
