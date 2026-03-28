2026-03-28 12:28:55
Φωτογραφία για «Markos by Night» με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»
H επιχείρηση «γέλιο» συνεχίζεται στο MEGA!

Απόψε στις 22:00, το MEGA προχωρά στην πιο «επικίνδυνη αποστολή» διασκέδασης με την υπογραφή του Μάρκου Σεφερλή.

Το «Markos by Night» παρουσιάζει τη σπαρταριστή παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά». Ξεχάστε τον James Bond και τα ακριβά gadget· εδώ το μόνο σίγουρο «όπλο» είναι το χιούμορ, σε μια επιθεώρηση που αποδεικνύει πως το κέφι μπορεί να εξουδετερώσει τη μιζέρια της καθημερινότητας.

Ο Μάρκος Σεφερλής ανεβαίνει ξανά στη σκηνή του Δελφινάριου για να γίνει o ατζαμής αλλά καλοπροαίρετος «Πράκτωρ 00Λεφτά» που καλείται να φέρει εις πέρας μια «επικίνδυνη» αποστολή χωρίς τα κατάλληλα μέσα. Προκαλεί έτσι απίθανες γκάφες, παρεξηγήσεις και μια σειρά από κωμικές καταστάσεις που χαρίζουν άφθονο γέλιο.

Έντονη αλληλεπίδραση με το κοινό, καυστικοί αυτοσχεδιασμοί, διάλογοι υψηλής τάσης, μουσική και χορός συνθέτουν μια απολαυστική παράσταση που σατιρίζει την οικονομική μας στενότητα, τις δυσλειτουργικές σχέσεις και τους ήρωες της διπλανής πόρτας που προσπαθούν να επιβιώσουν με... 00 ευρώ.


«Markos by Night», μια τηλεοπτική εμπειρία με θεατρικό παλμό που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Έλενα Τσαβαλιά, Αρετή Ζαχαριάδου, Γιάννης Αγριόμαλλος, Ανάργυρος Βαζαίος, Λεωνίδας Ιορδάνου

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Κείμενα & Στίχοι τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής – Στέλιος Παπαδόπουλος

MARKOS BY NIGHT

ΑΠΟΨΕ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟ MEGA

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το «Moments» καλεί στη σκηνή του, τη Μαρία Μπεκατώρου...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
YFSF στον ΑΝΤ1: Πρεμιέρα με Ρουβά, εμπλοκή με Ζαχαράτο και «κλειδωμένη» δεκάδα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
Το Markos by Night κάνει πρεμιέρα στο MEGA - Τι θα δούμε αυτό το Σάββατο;
Το Markos by Night κάνει πρεμιέρα στο MEGA - Τι θα δούμε αυτό το Σάββατο;
Το MEGA εγκαινιάζει το «Markos by Night»
Prime Time: Απόλυτη κυριαρχία «Το Σόι Σου» - Late Night: Πρωτιά για «Στην Αγκαλιά του Φάνη»
Prime Time: Σαρωτική μπάλα Champions League - Late Night: Εκτόξευση για «Νύχτα Αποκαλύψεων μέχρι 25,7%
Late-night φαρμακεία: Τι έπαθε η Αγγλία και τι κινδυνεύουμε να πάθουμε στην Ελλάδα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Άρθρο – Παρέμβαση του Πάνου Παπαδόπουλου. Τελειωτικό χτύπημα το κλείσιμο των ΕΛΤΑ Μύτικα! Χερσαία Ζώνη Λιμένα – Τοποθέτηση νέας προβλήτας και Κοινοτικό Γραφείο, δεν μπορούν άλλο να περιμένουν!
Ανακοίνωση από τον Ά. Γεωργιάδη για τους ασθενείς με διαβήτη τύπου 1
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (27/3/2026)
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτη η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Δεύτερο το «Happy Day»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα» – Δεύτεροι οι «Αταίριαστοι»