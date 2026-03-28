H επιχείρηση «γέλιο» συνεχίζεται στο MEGA!Απόψε στις 22:00, το MEGA προχωρά στην πιο «επικίνδυνη αποστολή» διασκέδασης με την υπογραφή του Μάρκου Σεφερλή.Το «Markos by Night» παρουσιάζει τη σπαρταριστή παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά». Ξεχάστε τον James Bond και τα ακριβά gadget· εδώ το μόνο σίγουρο «όπλο» είναι το χιούμορ, σε μια επιθεώρηση που αποδεικνύει πως το κέφι μπορεί να εξουδετερώσει τη μιζέρια της καθημερινότητας.Ο Μάρκος Σεφερλής ανεβαίνει ξανά στη σκηνή του Δελφινάριου για να γίνει o ατζαμής αλλά καλοπροαίρετος «Πράκτωρ 00Λεφτά» που καλείται να φέρει εις πέρας μια «επικίνδυνη» αποστολή χωρίς τα κατάλληλα μέσα. Προκαλεί έτσι απίθανες γκάφες, παρεξηγήσεις και μια σειρά από κωμικές καταστάσεις που χαρίζουν άφθονο γέλιο.Έντονη αλληλεπίδραση με το κοινό, καυστικοί αυτοσχεδιασμοί, διάλογοι υψηλής τάσης, μουσική και χορός συνθέτουν μια απολαυστική παράσταση που σατιρίζει την οικονομική μας στενότητα, τις δυσλειτουργικές σχέσεις και τους ήρωες της διπλανής πόρτας που προσπαθούν να επιβιώσουν με... 00 ευρώ.«Markos by Night», μια τηλεοπτική εμπειρία με θεατρικό παλμό που δεν πρέπει να χάσει κανείς.Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Έλενα Τσαβαλιά, Αρετή Ζαχαριάδου, Γιάννης Αγριόμαλλος, Ανάργυρος Βαζαίος, Λεωνίδας ΙορδάνουΣκηνοθεσία: Μάρκος ΣεφερλήςΚείμενα & Στίχοι τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής – Στέλιος ΠαπαδόπουλοςMARKOS BY NIGHTΑΠΟΨΕ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟ MEGAΠηγή: tvnea.com