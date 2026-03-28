2026-03-28 12:28:55
Φωτογραφία για YFSF στον ΑΝΤ1: Πρεμιέρα με Ρουβά, εμπλοκή με Ζαχαράτο και «κλειδωμένη» δεκάδα
Το «Your Face Sounds Familiar» ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη συχνότητα του ΑΝΤ1, με την αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα να έχει ήδη ξεκινήσει και το παρασκήνιο να παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ του σόου μεταμφιέσεων, με τον Σάκη Ρουβά να αναλαμβάνει τον ρόλο του παρουσιαστή, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή του project.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, υπάρχουν εκκρεμότητες που κρατούν σε αναμονή τις οριστικές ανακοινώσεις. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή του Τάκη Ζαχαράτου παραμένει αβέβαιη, καθώς το απαιτητικό πρόγραμμα των θεατρικών του εμφανίσεων φαίνεται να συγκρούεται με τα γυρίσματα της εκπομπής, τα οποία έχουν προγραμματιστεί για κάθε Τετάρτη. Το γεγονός αυτό έχει «παγώσει» προσωρινά την ολοκλήρωση της κριτικής επιτροπής.

Αντίθετα, δεδομένη θεωρείται η παρουσία του Ρένου Χαραλαμπίδη, ο οποίος έχει ήδη συμφωνήσει με την παραγωγή και αναμένεται να καθίσει στη θέση του κριτή.


Σε ό,τι αφορά τους διαγωνιζόμενους, η παραγωγή έχει καταλήξει σε μια δεκάδα με έντονη ποικιλία, συνδυάζοντας τραγουδιστές, ηθοποιούς και performers. Στο νέο κύκλο θα δούμε τους Δωροθέα Μερκούρη, Μαριάντα Πιερίδη, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Μαριλού Κατσαφάδου, Idra Kayne, Biased Beast, Μέμος Μπεγνής, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Αφροδίτη Χατζημηνά και Αλέξανδρος Μπουρδούμης.

Παρά τις μικρές δυσκολίες της τελευταίας στιγμής, το πλάνο του καναλιού δεν αλλάζει: η γενική πρόβα τοποθετείται τη Μεγάλη Δευτέρα, το πρώτο γύρισμα την Τετάρτη του Πάσχα και η μεγάλη πρεμιέρα έχει «κλειδώσει» για την Κυριακή 19 Απριλίου.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Markos by Night» με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Markos by Night» με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»
Prime time ζώνη: Πρώτο το Ελλάδα – Παραγουάη, ψηλά και το «Σόι Σου»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime time ζώνη: Πρώτο το Ελλάδα – Παραγουάη, ψηλά και το «Σόι Σου»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
