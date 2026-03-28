Σε νέα παρέμβαση για τη στήριξη των ασθενών με Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 1 προχώρησε ο υπουργός Υγείας, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι, κατόπιν εντολής του προς τον ΕΟΠΥΥ, οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 θα έχουν πλέον τη δυνατότητα, πέρα από τη συσκευή συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM), να λαμβάνουν και 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου ανά τρίμηνο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση αυτή έρχεται να καλύψει πρακτικές ανάγκες των ασθενών στην καθημερινή διαχείριση της νόσου, ενισχύοντας την ασφάλεια και τον έλεγχο των επιπέδων γλυκόζης.

Η ανακοίνωση προκάλεσε άμεση αντίδραση από τον πρόεδρο της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια, σχολιάζοντας τη ρύθμιση.

Ο υπουργός, αναφερόμενος στην εξέλιξη αυτή, σημείωσε πως «στην πολιτική μπαίνουμε για να λύνουμε τα προβλήματα των άλλων ανθρώπων», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την παρέμβαση.

Η νέα πρόβλεψη αναμένεται να επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα των ασθενών με διαβήτη τύπου 1, καθώς οι ταινίες μέτρησης παραμένουν βασικό εργαλείο επιβεβαίωσης των τιμών γλυκόζης, ακόμη και για όσους χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες παρακολούθησης.

πηγή: dailypharmanews

farmakopoioi