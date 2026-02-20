





Στην κορυφή της prime time βρέθηκε το «Το Σόι Σου – VI» (23,0%), καταγράφοντας εντυπωσιακή επίδοση και καθαρή απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Πολύ κοντά ακολούθησε το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» (21,6%), διαμορφώνοντας ένα ισχυρό δίδυμο στην κορυφή της βραδιάς. Σημαντική ώθηση έδωσε και το «UEFA Europa League: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν» (14,6%), που κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα.

Στο ίδιο μήκος κύματος βρέθηκε το «MasterChef 10» (14,2%), ενώ πιο πίσω κινήθηκαν το «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» (11,1%) και το «Μια Νύχτα Μόνο» (9,4%).

Σε χαμηλότερα επίπεδα βρέθηκαν ο «Survivor» (8,5%), οι «Οι Αθώοι» (7,7%) και το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Special (E)» (6,4%), ενώ την κατάταξη έκλεισαν τα «Στην Πίεση» (2,2%) και το «Real View» (2,7%).

Late Night: Πρωτιά για «Στην Αγκαλιά του Φάνη»

Στη late night ζώνη, το «Στην Αγκαλιά του Φάνη» (10,2%) πήρε την πρώτη θέση, με την «Αυτοψία» (9,6%) να ακολουθεί σε κοντινή απόσταση.

Το «The Football Show» (6,1%) κινήθηκε σε μεσαία επίπεδα, ενώ τα «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» (4,5%) και η «Κοινωνία Άνω Κάτω» (3,6%) συμπλήρωσαν την εικόνα της ζώνης.

