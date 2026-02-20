2026-02-20 11:42:18
Φωτογραφία για Prime Time: Απόλυτη κυριαρχία «Το Σόι Σου» - Late Night: Πρωτιά για «Στην Αγκαλιά του Φάνη»



Στην κορυφή της prime time βρέθηκε το «Το Σόι Σου – VI» (23,0%), καταγράφοντας εντυπωσιακή επίδοση και καθαρή απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Πολύ κοντά ακολούθησε το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» (21,6%), διαμορφώνοντας ένα ισχυρό δίδυμο στην κορυφή της βραδιάς. Σημαντική ώθηση έδωσε και το «UEFA Europa League: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν» (14,6%), που κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα.

Στο ίδιο μήκος κύματος βρέθηκε το «MasterChef 10» (14,2%), ενώ πιο πίσω κινήθηκαν το «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» (11,1%) και το «Μια Νύχτα Μόνο» (9,4%).

Σε χαμηλότερα επίπεδα βρέθηκαν ο «Survivor» (8,5%), οι «Οι Αθώοι» (7,7%) και το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Special (E)» (6,4%), ενώ την κατάταξη έκλεισαν τα «Στην Πίεση» (2,2%) και το «Real View» (2,7%).

Late Night: Πρωτιά για «Στην Αγκαλιά του Φάνη»

Στη late night ζώνη, το «Στην Αγκαλιά του Φάνη» (10,2%) πήρε την πρώτη θέση, με την «Αυτοψία» (9,6%) να ακολουθεί σε κοντινή απόσταση.

Το «The Football Show» (6,1%) κινήθηκε σε μεσαία επίπεδα, ενώ τα «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» (4,5%) και η «Κοινωνία Άνω Κάτω» (3,6%) συμπλήρωσαν την εικόνα της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/2/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/2/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/2/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Κυριαρχία «Κοινωνία Ώρα MEGA», ισχυρό δίδυμο στην κορυφή
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Κυριαρχία «Κοινωνία Ώρα MEGA», ισχυρό δίδυμο στην κορυφή
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Άνετη πρωτιά για τη «Super Κατερίνα», μάχη για τη δεύτερη θέση
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Άνετη πρωτιά για τη «Super Κατερίνα», μάχη για τη δεύτερη θέση
Μεσημεριανή Ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία για τις «Αποκαλύψεις», μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό
Μεσημεριανή Ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία για τις «Αποκαλύψεις», μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Κυριαρχία Alpha, μάχη για τη δεύτερη θέση
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Κυριαρχία Alpha, μάχη για τη δεύτερη θέση
Prime Time: Σαρωτική μπάλα Champions League - Late Night: Εκτόξευση για «Νύχτα Αποκαλύψεων μέχρι 25,7%
Prime Time: Σαρωτική μπάλα Champions League - Late Night: Εκτόξευση για «Νύχτα Αποκαλύψεων μέχρι 25,7%
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πέθανε ο Έρικ Ντέιν σε ηλικία 53 ετών μετά από μάχη με την ALS
Πέθανε ο Έρικ Ντέιν σε ηλικία 53 ετών μετά από μάχη με την ALS
Και επίσημα ο Νίκος Μουτσινάς στο STAR - Τι θα παρουσιάζει;
Και επίσημα ο Νίκος Μουτσινάς στο STAR - Τι θα παρουσιάζει;
Λίτσα Πατέρα: Δεν πήγα στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1 γιατί...
Λίτσα Πατέρα: Δεν πήγα στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1 γιατί...
Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο οι δύο πρώτες εκταφές σορών των θυμάτων των Τεμπών – Ετοιμάζουν προσφυγές οι συγγενείς
Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο οι δύο πρώτες εκταφές σορών των θυμάτων των Τεμπών – Ετοιμάζουν προσφυγές οι συγγενείς
ΕΟΔΥ: 3 νέοι θάνατοι ασθενών με γρίπη και 2 με CoViD
ΕΟΔΥ: 3 νέοι θάνατοι ασθενών με γρίπη και 2 με CoViD