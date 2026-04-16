Το Σάββατο 18 Απριλίου στις 22:00 το «Markos by Night» δίνει τον ρυθμό και παρουσιάζει τον Μάρκο Σεφερλή σε ένα μουσικοχορευτικό υπερθέαμα που δεν θυμίζει κανένα άλλο: το «Greece The Musicult».

Η παράσταση-γιορτή, που σχολιάζει το νεοελληνικό lifestyle με ξεκαρδιστικό τρόπο και έρχεται να μας θυμίσει ότι η χώρα είναι ένα ατελείωτο μιούζικαλ καταστάσεων. Ο Μάρκος Σεφερλής, σε ένα κρεσέντο μεταμορφώσεων, σατιρίζει τα μεγάλα τηλεοπτικά show, τους «influencers της συμφοράς», αλλά και τις καθημερινές μας «παραφωνίες».

Ατάκες που αφοπλίζουν, αυτοσχεδιασμοί που δεν ακολουθούν κανένα σενάριο, λαμπερά κοστούμια και εντυπωσιακές χορογραφίες συνθέτουν μια μουσική κωμωδία που θα γεμίσει το Σαββατόβραδο των τηλεθεατών.

«Ελπίζω να κατάφερα να πετύχω τον στόχο μου, ώστε να δείτε ένα φαντασμαγορικό θέαμα, που θα σας κάνει να μην πιστεύετε στα μάτια σας και να μην θέλετε να βγάλετε τα δικά μου» αναφέρει με χιούμορ στο σημείωμά του για την παράσταση ο Μάρκος Σεφερλής.

«Markos by Night», μια τηλεοπτική εμπειρία με ξεκάθαρο θεατρικό παλμό!

Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Θοδωρής Ρωμανίδης, Αρετή Ζαχαριάδου, Μάκης Πατέλης, Βασιλική Αγγέλη, Ζώζα Μεταξά, Γιάννης Αγριόμαλλος

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Κείμενα & Στίχοι τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής – Στέλιος Παπαδόπουλος

