Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης για τη μεσημεριανή ζώνη βρέθηκε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό στον ΑΝΤ1, σημειώνοντας 10%.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, που κατέγραψαν 8,5%.

Το «Live You» στον ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 5,5%, ενώ η εκπομπή «Όπου Υπάρχει η Ελλάδα» σημείωσε 5,1%.

Τέλος, η εκπομπή «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 2,4%, ολοκληρώνοντας την πεντάδα των μεσημεριανών προγραμμάτων.



