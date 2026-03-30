2026-03-30 10:31:40

Αγαπητοί φίλοι,



Υπάρχει εξαφάνιση ενήλικης.



Η Ευαγγελία Τσίκου, 45 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι της, στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, το μεσημέρι της 27/03/26.



Έχει μαύρα μαλλιά πιασμένα συνήθως σε κοτσίδα, σκούρα καστανά μάτια, ύψος 1,67μ και είναι κανονικού βάρους.



Στο πρόσωπό της έχει σημάδια από ακμή. Κατά την βάδιση παραμιλάει.



Είναι πιθανό να έχει επιβιβαστεί σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Τρικάλων, με προορισμό την Αθήνα.



Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της τα ξημερώματα της 30/03/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.



Η ζωή της, πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.



Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065. themaygeias

