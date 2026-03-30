2026-03-30 10:31:40
Φωτογραφία για Εξαφανίστηκε στα Τρίκαλα. Η 45χρονη, ίσως έχει ταξιδέψει στην Αθήνα
Αγαπητοί φίλοι,

Υπάρχει εξαφάνιση ενήλικης.

Η Ευαγγελία Τσίκου, 45 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι της, στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, το μεσημέρι της 27/03/26.

Έχει μαύρα μαλλιά πιασμένα συνήθως σε κοτσίδα, σκούρα καστανά μάτια, ύψος 1,67μ και είναι κανονικού βάρους.

Στο πρόσωπό της έχει σημάδια από ακμή. Κατά την βάδιση παραμιλάει.

Είναι πιθανό να έχει επιβιβαστεί σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Τρικάλων, με προορισμό την Αθήνα.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της τα ξημερώματα της 30/03/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.

Η ζωή της, πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065. themaygeias
Τι τρέχει με τις αξιολογήσεις φαρμάκων
Τι τρέχει με τις αξιολογήσεις φαρμάκων
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/3/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/3/2026)
Αποκαταστάθηκε μετά από δύο ώρες η βλάβη στο τρένο που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα- Θεσσαλονίκη και είχε ακινητοποιηθεί στην Οινόη
Ν. Φαρμάκης: «Ο Οδοντωτός δεν έχει χρώμα, έχει μόνο ράγες» – Κοινό Μέτωπο Διεκδίκησης
Το φούξια τρένο του ΗΣΑΠ που έχει γίνει viral στην Αθήνα [βίντεο]
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΝΕΤΡΙΝΟ ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΣΤΗ ΓΗ ΙΣΩΣ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
Κάτω από πολυκατοικίες, αρχαίους οικισμούς και ποταμούς -Πόσο βαθιά σκάβουν οι μετροπόντικες στην Αθήνα
Αυστραλία: Ο Γραφικός Σιδηρόδρομος Κουράντα.
Τρένο στην Πάτρα: Δύσκολο ναι, ακατόρθωτο όχι.
Ο ηλεκτρικός θέλει να γίνει μετρό – Το στοίχημα της «μεταμόρφωσης»
ΜΕΙΩΕΤΑΙ ΤΟ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ ΜΝΗΜΗΣ RAM ΣΤΑ Windows 11 ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2026
Συντάξεις: Τα νέα εφάπαξ σε 35 Ταμεία Πρόνοιας για το 2026 [πίνακες]
