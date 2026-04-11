2026-04-11 00:47:55
Φωτογραφία για Βρέθηκε στην Καστορία η 45χρονη που αναζητούνταν με SILVER ALERT
Η περιπέτεια της κας Αικατερίνης Μπουγέτσα έληξε, δίνοντας αίσιο τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Η 45χρονη, βρέθηκε σώα.

Συγκεκριμένα, η Αικατερίνη (Κατερίνα) Μπουγέτσα, 45 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι της, στη Λαμία Φθιώτιδας, το απόγευμα της 06/04/26.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της το μεσημέρι της 08/04/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποίησε τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.

Η υπηρεσία Silver Alert, την 10/04/2026, έλαβε κλήση για την ανεύρεσή της. Η 45χρονη, εντοπίστηκε περιπλανώμενη στην περιοχή του νοσοκομείου Καστοριάς, από αστυνομικούς του ΑΤ. Καστοριάς. Η κα Μπουγέτσα, είναι καλά και ασφαλής.

Η υπηρεσία Silver Alert με το εξειδικευμένο προσωπικό, την τεχνογνωσία και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει, βρίσκεται δίπλα σε κάθε άτομο που έχει εξαφανιστεί και στην οικογένειά του.


Η υπηρεσία Silver Alert με την βοήθεια των 25 ομάδων διάσωσης, των 28.000 εθελοντών σε όλη τη χώρα, των Εισαγγελικών και Αστυνομικών Αρχών, φορέων και απλών πολιτών έχει κατορθώσει από το 2011 να κινητοποιήσει όλη την ελληνική κοινωνία ώστε να βρεθούν πολλά άτομα τα οποία αναζητούνται.

Σημαντικό ρόλο παίζει η δημοσιοποίηση μιας εξαφάνισης από τα Μ.Μ.Ε. και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση των πολιτών, γιατί η συμμετοχή όλων μας, βοηθά να βρεθεί κάθε άτομο που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η εξαφάνιση ενός ατόμου ανεξαρτήτως ηλικίας, χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται.

Η υπηρεσία Silver Alert στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει από το 2009 και όπως έχει αποδείξει έμπρακτα διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων.

Πελίνα Θεοδοσίου

Υπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας themaygeias
Ευχές από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημητρουκειου Δημοτικού Σχολειου
Ευχές από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημητρουκειου Δημοτικού Σχολειου
Επιτάφιος θρήνος στο Παρεκκλήσιο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.
Νεκρός βρέθηκε ο 47χρονος που αναζητούνταν με SILVER ALERT
Βρέθηκε σώα στο Χαλάνσρι η 45χρονη από τα Τρίκαλα
Εξαφανίστηκε στα Τρίκαλα. Η 45χρονη, ίσως έχει ταξιδέψει στην Αθήνα
SILVER ALERT στην Αγία Παρασκευή
SILVER ALERT στη Ραφήνα. Εξαφάνιση 82χρονης
Hellenic Train: Καθυστέρηση 64 λεπτών του δρομολογίου IC57 .
Πασχαλινές ευχές από τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ Γιάννο Γραμματίδη.
Τουρκία, Ιορδανία και Συρία σχεδιάζουν να αναβιώσουν τις σιδηροδρομικές συνδέσεις.
Μέσα στον ολοκαίνουργιο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σταθμό που χαρακτηρίστηκε ως «μυθική κόλαση».
Βίντεο καταγράφει Ρομά να ξηλώνουν χαλκό από φανάρια σε γραμμές του ΟΣΕ στα Παλαιοφάρσαλα.