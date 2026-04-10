Νεκρός βρέθηκε ο 47χρονος που αναζητούνταν με SILVER ALERT.Συγκεκριμένα, ο Ελευθέριος Αξιώτης, 47 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στην Αγία Παρασκευή Αττικής, το πρωί της 25/03/26, όταν έφυγε για να πάει μια βόλτα στην περιοχή και δεν επέστρεψε.Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το πρωί της 29/03/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποίησε τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.Η υπηρεσία Silver Alert, την 09/04/2026, δέχθηκε κλήση για τον εντοπισμό και την απώλεια ζωής του. Ο 47χρονος, είχε εντοπιστεί την 27/03/2026 από πολίτη στις Αχαρνές Αττικής, χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο μετέβησαν περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, οπότε και διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε καταλήξει. Όπως προέκυψε στη συνέχεια, επρόκειτο για τον αναζητούμενο Ελευθέριο Αξιώτη.Η υπηρεσία Silver Alert με το εξειδικευμένο προσωπικό, την τεχνογνωσία και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει, βρίσκεται δίπλα σε κάθε άτομο που έχει εξαφανιστεί και στην οικογένειά του.Η υπηρεσία Silver Alert με την βοήθεια των 25 ομάδων διάσωσης, των 28.000 εθελοντών σε όλη τη χώρα, των Εισαγγελικών και Αστυνομικών Αρχών, φορέων και απλών πολιτών έχει κατορθώσει από το 2011 να κινητοποιήσει όλη την ελληνική κοινωνία ώστε να βρεθούν πολλά άτομα τα οποία αναζητούνται.Σημαντικό ρόλο παίζει η δημοσιοποίηση μιας εξαφάνισης από τα Μ.Μ.Ε. και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση των πολιτών, γιατί η συμμετοχή όλων μας, βοηθά να βρεθεί κάθε άτομο που βρίσκονται σε κίνδυνο.Η εξαφάνιση ενός ατόμου ανεξαρτήτως ηλικίας, χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται.Η υπηρεσία Silver Alert στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει από το 2009 και όπως έχει αποδείξει έμπρακτα διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων.Πελίνα ΘεοδοσίουΥπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας