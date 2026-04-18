2026-04-18 08:27:49
Φωτογραφία για TIPS ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ INTERNET ΣΤΟ ANDROID ΚΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



 Είναι αλήθεια ότι τίποτα δεν δοκιμάζει την υπομονή μας περισσότερο από μια σελίδα που αρνείται να φορτώσει ενώ βιαζόμαστε. Αν το Android σου νιώθει... κουρασμένο, δεν χρειάζεται να το πετάξεις.

Εδώ είναι οι δύο πιο αποτελεσματικές κινήσεις ("power moves") για να του δώσεις μια γερή ώθηση:

1. Άλλαξε το Private DNS (Η κρυφή ρύθμιση)

Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το DNS του παρόχου τους, το οποίο συχνά είναι αργό. Αλλάζοντάς το σε έναν ταχύτερο πάροχο (όπως η Cloudflare ή η Google), οι σελίδες "μεταφράζονται" και φορτώνουν πολύ πιο γρήγορα.

Πήγαινε στις Ρυθμίσεις.

Πάτα Συνδέσεις ή Δίκτυο και Διαδίκτυο.

Βρες το Ιδιωτικό DNS (Private DNS).

Επίλεξε "Όνομα κεντρικού υπολογιστή παρόχου ιδιωτικού DNS" και πληκτρολόγησε:

1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com (για ταχύτητα και ιδιωτικότητα)

ή dns.google (για αξιοπιστία Google)

Πάτα Αποθήκευση.

2. Ενεργοποίησε την "Προφόρτωση σελίδων" στον Chrome

Αν χρησιμοποιείς Google Chrome (όπως οι περισσότεροι), υπάρχει μια ρύθμιση που "προβλέπει" ποιο σύνδεσμο θα πατήσεις και τον φορτώνει πριν καν τον αγγίξεις.

Άνοιξε τον Chrome.

Πάτα τις τρεις τελείες (πάνω δεξιά) και πήγαινε στις Ρυθμίσεις.

Επίλεξε Απόρρητο και ασφάλεια.

Πάτα Προφόρτωση σελίδων (Preload pages).

Επίλεξε την Εκτεταμένη προφόρτωση για μέγιστη ταχύτητα (προσοχή: καταναλώνει λίγο περισσότερα δεδομένα, οπότε προτίμησέ το αν έχεις μεγάλο πακέτο data).

Bonus tip: Μην ξεχνάς να καθαρίζεις πού και πού την "Προσωρινή μνήμη" (Cache) του browser σου, γιατί τα μαζεμένα σκουπίδια μηνών μπορούν να γονατίσουν ακόμα και την καλύτερη σύνδεση.

Το πρόβλημα με την ταχύτητα εμφανίζεται μόνο όταν είσαι με Wi-Fi ή το παρατηρείς και όταν χρησιμοποιείς τα δεδομένα του κινητού σου;



ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΠΑΤΕΣ ΚΑΙ TIPS ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΝΗΤΙΚΑ SMS
ΑΠΑΤΕΣ ΚΑΙ TIPS ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΝΗΤΙΚΑ SMS
ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΟ FBI: ΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΠΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΟ FBI: ΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΠΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
TO FBI ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΓΑΠΜΗΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΟΛΥ
TO FBI ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΓΑΠΜΗΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΟΛΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ SOFTWARE ΣΕ ΒΑΣΙΚΟ ΚΟΡΜΟ ΤΟΥ INTERNET
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ SOFTWARE ΣΕ ΒΑΣΙΚΟ ΚΟΡΜΟ ΤΟΥ INTERNET
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΕΙΝΑΙ SOS- TIPS ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΕΙΝΑΙ SOS- TIPS ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
CMS CERN Διεισδύοντας στο εσωτερικό των κουάρκ
CMS CERN Διεισδύοντας στο εσωτερικό των κουάρκ
Αυτή είναι η παρουσιάστρια που θα καθίσεις στην επιτροπή του J2US
Αυτή είναι η παρουσιάστρια που θα καθίσεις στην επιτροπή του J2US
Καλοκαίρι χωρίς εκπομπή στον ΑΝΤ1; – Τα σχέδια για Καραβάτου και το ενδεχόμενο Φερεντίνου
Καλοκαίρι χωρίς εκπομπή στον ΑΝΤ1; – Τα σχέδια για Καραβάτου και το ενδεχόμενο Φερεντίνου
ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΗ ΜΠΙΤΣΩΡΗ
ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΗ ΜΠΙΤΣΩΡΗ
Το «Gossip Girl», η επιτυχημένη σειρά για εφήβους, έρχεται στο ΜΑΚ TV - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το «Gossip Girl», η επιτυχημένη σειρά για εφήβους, έρχεται στο ΜΑΚ TV - Πότε κάνει πρεμιέρα;