Το δίλημμα Sleep (Αναμονή) ή Shut down (Τερματισμός) είναι τόσο παλιό όσο και τα Windows, αλλά η αλήθεια είναι ότι η σωστή απάντηση εξαρτάται από το... πρόγραμμά σου.

Ας ξεκαθαρίσουμε το τοπίο για να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει στα εντόσθια του υπολογιστή σου.

1. Sleep (Αναμονή): Ο "γρήγορος ύπνος"

Όταν επιλέγεις Sleep, ο υπολογιστής μπαίνει σε μια κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης. Διατηρεί τα πάντα (ανοιχτά παράθυρα, έγγραφα, εφαρμογές) στη μνήμη RAM.

Το καλό: Επιστρέφεις στη δουλειά σε δευτερόλεπτα.

Το κακό: Αν κοπεί το ρεύμα (σε desktop χωρίς UPS), θα χάσεις ό,τι δεν είχες αποθηκεύσει. Επίσης, η RAM δεν "καθαρίζει" ποτέ από μικρολάθη των Windows.

Πότε να το προτιμάς: Όταν κάνεις ένα διάλειμμα για καφέ, φαγητό ή αν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιήσεις το PC μέσα στις επόμενες λίγες ώρες.

2. Shut down (Τερματισμός): Η "ολική επαναφορά"

Ο τερματισμός κλείνει όλα τα προγράμματα, αδειάζει τη RAM και διακόπτει την τροφοδοσία στα περισσότερα υποσυστήματα.

Το καλό: Είναι το "ψηφιακό ντους" του υπολογιστή. Καθαρίζει τη μνήμη, σταματάει τυχόν memory leaks και διορθώνει μικρά bugs που κάνουν το σύστημα να σέρνεται.

Το κακό: Χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ξεκινήσει (αν και με τους δίσκους SSD, αυτό πλέον είναι θέμα δευτερολέπτων).

Πότε να το προτιμάς: Όταν τελειώνεις τη μέρα σου ή αν δεν πρόκειται να ακουμπήσεις το πληκτρολόγιο για πάνω από 24 ώρες.

Συγκριτικός ΠίνακαςΧαρακτηριστικόSleep (Αναμονή)Shut down (Τερματισμός)Ταχύτητα εκκίνησηςΑκαριαίαΔευτερόλεπτα (με SSD)Κατανάλωση ρεύματοςΕλάχιστη (σαν stand-by τηλεόρασης)Μηδενική (σχεδόν)Καθαρισμός ΜνήμηςΌχιΝαιΑνάγκη για UpdatesΜπορεί να τα καθυστερήσειΤα ολοκληρώνειΗ "χρυσή τομή" για την υγεία του PC

Αν θέλεις να κάνεις το καλύτερο για το hardware αλλά και το software σου, ακολούθησε αυτόν τον κανόνα:

Κατά τη διάρκεια της ημέρας: Χρησιμοποίησε το Sleep. Δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρείς τα εξαρτήματα (και τον εαυτό σου) με συνεχή boot-up.

Το βράδυ: Κάνε Shut down. Δίνει την ευκαιρία στο σύστημα να ξεκουραστεί, να κρυώσει τελείως και να κάνει τα απαραίτητα updates.

Μία φορά την εβδομάδα: Κάνε ένα manual Restart (Επανεκκίνηση). Είναι η μόνη διαδικασία που εγγυάται ότι όλα τα processes θα ξεκινήσουν από το μηδέν, κάτι που ο απλός "Τερματισμός" στα Windows 10/11 (λόγω του Fast Startup) μερικές φορές παρακάμπτει.

Tip: Αν έχεις laptop και το μεταφέρεις στην τσάντα σου, προτίμησε το Hibernate (Αδρανοποίηση) ή το Shut down. Το Sleep μπορεί μερικές φορές να "ξυπνήσει" το laptop μέσα στην τσάντα, με αποτέλεσμα να υπερθερμανθεί επικίνδυνα.

Εσύ συνήθως αφήνεις τον υπολογιστή σου ανοιχτό για μέρες ή είσαι από εκείνους που κλείνουν τα πάντα με το που τελειώσουν τη δουλειά;

