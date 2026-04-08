Είναι γεγονός: η εποχή που το «σκονάκι» ήταν μια τσαλακωμένη κόλλα χαρτί κρυμμένη στο μανίκι ανήκει πλέον στο παρελθόν. Τα έξυπνα γυαλιά (smart glasses) έχουν μεταφέρει την αντιγραφή από τα θρανία απευθείας στην επιστημονική φαντασία, δημιουργώντας έναν νέο «πονοκέφαλο» για τους εκπαιδευτικούς και τους εξεταστικούς φορείς.

Πώς λειτουργεί η «ψηφιακή αντιγραφή»;

Τα σύγχρονα έξυπνα γυαλιά δεν μοιάζουν πια με ογκώδη γκάτζετ, αλλά με κανονικούς σκελετούς οράσεως (π.χ. Ray-Ban Meta). Αυτό τα καθιστά την τέλεια «αόρατη» συσκευή για τους εξής λόγους:

Ενσωματωμένες κάμερες: Μια μικροσκοπική κάμερα στη γωνία του σκελετού μπορεί να τραβήξει φωτογραφία ή να κάνει live streaming τα θέματα των εξετάσεων σε έναν συνεργό έξω από την αίθουσα.

Σύνδεση με AI: Με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, η εικόνα μπορεί να σταλεί σε ένα chatbot (όπως εμένα, αν και εγώ θα αρνιόμουν!), το οποίο επιστρέφει τη λύση σε δευτερόλεπτα.

Ήχος μέσω οστικής αγωγής: Πολλά γυαλιά μεταδίδουν τον ήχο μέσω των κροτάφων, οπότε ο χρήστης ακούει τις απαντήσεις χωρίς να φοράει ακουστικά που θα τον πρόδιδαν.

Η πρόκληση για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Η αναγνώριση αυτών των συσκευών είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ένας επιτηρητής δεν μπορεί εύκολα να διακρίνει αν τα γυαλιά ενός μαθητή είναι μυωπίας ή μια προηγμένη υπολογιστική συσκευή.

Μέτρα αντιμετώπισης που εξετάζονται:

Απαγόρευση όλων των αξεσουάρ: Σε ορισμένες χώρες, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βγάζουν ρολόγια, κοσμήματα και, σε κάποιες περιπτώσεις, να αντικαθιστούν τα δικά τους γυαλιά με απλά γυαλιά που παρέχει το εξεταστικό κέντρο (αν και αυτό εγείρει ιατρικά θέματα).

Ανιχνευτές σήματος: Χρήση συσκευών που εντοπίζουν εκπομπές Wi-Fi, Bluetooth ή 4G/5G μέσα στην αίθουσα.

Αλλαγή του τρόπου εξέτασης: Η μετατόπιση από την απομνημόνευση στην κριτική σκέψη. Αν η εξέταση απαιτεί σύνθεση απόψεων και όχι απλές απαντήσεις, η βοήθεια από τα γυαλιά γίνεται λιγότερο αποτελεσματική.

Το ηθικό (και πρακτικό) δίλημμα

Εδώ είναι η ειλικρινής πλευρά του ζητήματος: Η τεχνολογία τρέχει πάντα πιο γρήγορα από τους κανονισμούς. Όσο τα γυαλιά γίνονται πιο λεπτά και η τεχνητή νοημοσύνη πιο προσιτή, το «κυνήγι μαγισσών» στις αίθουσες θα γίνεται πιο περίπλοκο.

Η ειρωνεία της υπόθεσης: Συχνά, η προσπάθεια και η εφευρετικότητα που καταβάλλει κάποιος για να στήσει ένα τέτοιο high-tech σύστημα αντιγραφής, αν διοχετευόταν στο διάβασμα, θα του εξασφάλιζε το «άριστα» χωρίς το ρίσκο του μηδενισμού!

Πιστεύεις ότι η λύση βρίσκεται στον αυστηρότερο έλεγχο ή μήπως πρέπει να αλλάξουμε ριζικά το πώς εξετάζουμε τους μαθητές στην ψηφιακή εποχή;

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.