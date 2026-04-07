2026-04-07 22:08:58
Φωτογραφία για Στον ΣΚΑΪ οδεύει το «Στούντιο 4» – Έτοιμο το μεγάλο deal με Ζαμπέτογλου & Αναγνωστόπουλο



Μία από τις πιο ηχηρές μετακινήσεις της νέας σεζόν φαίνεται πως μπαίνει στην τελική ευθεία, με το τηλεοπτικό τοπίο σε μεσημέρι και απόγευμα να ετοιμάζεται για σημαντικές αλλαγές. Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος βρίσκονται ένα βήμα πριν αποχωρήσουν από την ΕΡΤ, μετά από έξι χρόνια συνεργασίας, με επόμενο σταθμό τον ΣΚΑΪ.

Την είδηση για την έντονη κινητικότητα γύρω από το δίδυμο του Στούντιο 4 είχε φέρει αρχικά στο φως ο Κώνσταντίνος Αντωνάτος, σημειώνοντας πως οι δύο παρουσιαστές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία αποχώρησης από τη δημόσια τηλεόραση.

Οι πληροφορίες  της Ναταλίας Ανδρικοπούλου( tinder) συγκλίνουν στο ότι οι συζητήσεις με τον ΣΚΑΪ είναι σε προχωρημένο στάδιο, με τις δύο πλευρές να έχουν ουσιαστικά καταλήξει στους βασικούς όρους της συνεργασίας. Αυτό που απομένει πλέον είναι η τυπική ολοκλήρωση της συμφωνίας με τις τελικές υπογραφές.

Η υπάρχουσα σύμβαση της Ζαμπέτογλου και του Αναγνωστόπουλου με την ΕΡΤ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετακίνησή τους σε νέο τηλεοπτικό περιβάλλον.

Εφόσον το deal ολοκληρωθεί, το «Στούντιο 4» αναμένεται να συνεχιστεί σχεδόν χωρίς αλλαγές στη νέα του τηλεοπτική στέγη, εντασσόμενο στο καθημερινό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ και επηρεάζοντας άμεσα την απογευματινή του ζώνη.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίδυμο προσελκύει το ενδιαφέρον ιδιωτικών καναλιών, καθώς στο παρελθόν έχει δεχθεί αντίστοιχες προτάσεις τόσο από τον ΣΚΑΪ όσο και από το Star Channel.



Πηγή: tvnea.com
