Η ιδέα ότι ο θάνατος μπορεί να πάψει να είναι το τέλος της ψηφιακής μας παρουσίας μοιάζει άλλοτε με επιστημονική φαντασία και άλλοτε με εφιάλτη. Ωστόσο, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται, το σενάριο ενός «αθάνατου» ψηφιακού εαυτού γίνεται όλο και πιο ρεαλιστικό. Και σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, η Meta εξετάζει σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο.

Όπως αποκάλυψε το Business Insider, η Meta προσπαθεί να κατοχυρώσει πατέντα για μια διαδικασία όπου ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) θα μπορεί να αναδημιουργεί την online προσωπικότητα ενός ανθρώπου μετά τον θάνατό του. Η πληροφορία εντοπίστηκε αρχικά από το Dexerto και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η ιδέα βασίζεται στα «ψίχουλα» που αφήνουμε όλοι μας πίσω: αναρτήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, φωνητικά μηνύματα και σχόλια στα social media.

Μέχρι σήμερα, η Meta επιτρέπει τη λεγόμενη «memorialization» λογαριασμών. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ψηφιακό άλμπουμ αναμνήσεων, παγωμένο στον χρόνο. Όπως ένα παλιό οικογενειακό άλμπουμ, δεν μιλά, δεν απαντά, απλώς υπάρχει. Αυτή η πρακτική μοιάζει ακίνδυνη και, για πολλούς, παρηγορητική.

Το νέο σενάριο, όμως, είναι ριζικά διαφορετικό. Φανταστείτε έναν λογαριασμό που συνεχίζει να «ζει»: να σχολιάζει, να αντιδρά, να συνομιλεί και να δημοσιεύει, μιμούμενος τον χαρακτήρα και τις συνήθειες του νεκρού. Όχι ένα άλμπουμ αναμνήσεων, αλλά έναν ψηφιακό ηθοποιό που παίζει τον ρόλο του ανθρώπου που χάθηκε. Ένα AI avatar που περιμένει εβδομάδες πριν αντιδράσει, γιατί «έτσι έκανε πάντα», και χρησιμοποιεί τα ίδια emojis, τις ίδιες φράσεις, τον ίδιο τόνο.

Η Meta δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ότι σκοπεύει να υλοποιήσει αυτή την ιδέα. Ωστόσο, σε έναν αγώνα δρόμου όπου εταιρείες όπως η OpenAI, η Microsoft, η Google και η Anthropic επενδύουν τεράστια ποσά στην AI, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι μια τόσο «δυνατή» δυνατότητα θα μείνει ανεκμετάλλευτη.

Το ερώτημα δεν είναι αν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά αν πρέπει. Ένας ψηφιακός «νεκρός» που συνεχίζει να μιλά ίσως προσφέρει παρηγοριά σε κάποιους. Σε άλλους, όμως, μπορεί να παρατείνει το πένθος ή να θολώσει επικίνδυνα τα όρια μεταξύ ζωής, μνήμης και προσομοίωσης. Αν η αθανασία έρθει μέσα από τα social media, ίσως το πραγματικά ριζοσπαστικό βήμα να είναι… η αποσύνδεση.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.