Με μια φράση εμπνευσμένη από τραγούδι της Δέσποινα Βανδή επέλεξε να σχολιάσει η Χριστίνα Πολίτη το unfollow που δέχτηκε από την Άννα Βίσση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «έχει ο καιρός γυρίσματα».Η κοσμικογράφος βρέθηκε την Πέμπτη 16 Απριλίου στο Στούντιο 4, όπου αναφέρθηκε –μεταξύ άλλων– στις τελευταίες εξελίξεις στη σχέση της με τη στενή της φίλη και κουμπάρα. Όπως έγινε γνωστό, η τραγουδίστρια δεν την ακολουθεί πλέον στο Instagram, με την ίδια να ξεκαθαρίζει πως τέτοια ζητήματα δεν την απασχολούν, τονίζοντας ότι προτεραιότητα έχουν μόνο θέματα υγείας.Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε πως τα συναισθήματά της για τους ανθρώπους δεν μεταβάλλονται από τη μία στιγμή στην άλλη, επισημαίνοντας πως όσα νιώθει παραμένουν σταθερά και δεν επηρεάζονται από πρόσκαιρες καταστάσεις ή κινήσεις.«Τα συναισθήματα για τους ανθρώπους μου είναι καταγεγραμμένα, τα ξέρουν όλοι και δεν αλλάζουν από τη μία ημέρα στην άλλη. Ανοίγουμε την παρένθεση και την κλείνουμε αργότερα, γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα, όπως λέει και μία άλλη τραγουδίστρια» και πρόσθεσε: «Είμαι συναισθηματικός άνθρωπος, αλλά δεν γράφουν πάνω μου αυτά που πρέπει να ξεπεραστούν, με στενοχωρούν θέματα υγείας. Αυτά δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω πια και να τα ξεπεράσω. Όλα τα άλλα μου φαίνονται σαχλαμάρες, είναι πράγματα αστεία, ακόμα και αυτό θα περάσει».Σε ερώτηση για το πώς θα ήθελε να εξελιχθεί η σχέση της με την Άννα Βίσση, η Χριστίνα Πολίτη έκανε ένα σχόλιο για την απήχηση που έχει η προγραμματισμένη συναυλία της στο ΟΑΚΑ για τον Σεπτέμβριο: «Θα δούμε, εδώ η γυναίκα κάνει sold out το ΟΑΚΑ σε 5 λεπτά. Νομίζω έχει άλλα πράγματα να ασχοληθεί, αργότερα θα τα πούμε. Το αντιμετωπίζω σαν να έχει συμβεί σε κάποιον τρίτο και προσπαθώ πάντα και πιστεύω και σε πιο σοβαρά πράγματα, ότι οι άνθρωποι πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους και να μην βγαίνουν να γίνονται δημόσια ρόμπα. Για οποιονδήποτε λόγο. Δεν είμαι υπέρ της θυματοποίησης. Εάν ανοίξουμε το στόμα μας και πούμε τι έχει γίνει από πίσω είναι πραγματικά θλιβερό».Σε άλλο σημείο, η κοσμικογράφος είπε με χιούμορ, πως πριν βρεθεί στο πλατό για τη συνέντευξη, ρώτησε το ChatGPT, πώς να διαχειριστεί την ερώτηση που θα της γινόταν για τη σχέση της με την τραγουδίστρια: «Εγώ ρωτάω για τα πάντα το ChatGPT για όλα. Μου το είχε πει ο Boy George αυτό. Είχαμε κάνει τη συνέντευξη την ωραία και μου είχε πει: Εγώ μιλάω με το ChatGPT οπότε του τα βάζω μέσα στο μπλέντερ και με καθοδηγεί. Μου είπε: Μη μιλάς, τίποτα. Όταν σε ρωτήσουν στην εκπομπή, πριν απαντήσεις, πρέπει να χαμογελάσεις διακριτικά γιατί θα φανείς και θα δείξεις ένα επίπεδο. Απαντά κάτι τρομερές βλακείες».Πηγή: tvnea.com