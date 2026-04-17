2026-04-17 12:24:09
Φωτογραφία για Χριστίνα Πολίτη μετά το unfollow της Άννας Βίσση: Έχει ο καιρός γυρίσματα, όπως λέει και μία άλλη τραγουδίστρια
Με μια φράση εμπνευσμένη από τραγούδι της Δέσποινα Βανδή επέλεξε να σχολιάσει η Χριστίνα Πολίτη το unfollow που δέχτηκε από την Άννα Βίσση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «έχει ο καιρός γυρίσματα».

Η κοσμικογράφος βρέθηκε την Πέμπτη 16 Απριλίου στο Στούντιο 4, όπου αναφέρθηκε –μεταξύ άλλων– στις τελευταίες εξελίξεις στη σχέση της με τη στενή της φίλη και κουμπάρα. Όπως έγινε γνωστό, η τραγουδίστρια δεν την ακολουθεί πλέον στο Instagram, με την ίδια να ξεκαθαρίζει πως τέτοια ζητήματα δεν την απασχολούν, τονίζοντας ότι προτεραιότητα έχουν μόνο θέματα υγείας.

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε πως τα συναισθήματά της για τους ανθρώπους δεν μεταβάλλονται από τη μία στιγμή στην άλλη, επισημαίνοντας πως όσα νιώθει παραμένουν σταθερά και δεν επηρεάζονται από πρόσκαιρες καταστάσεις ή κινήσεις.

«Τα συναισθήματα για τους ανθρώπους μου είναι καταγεγραμμένα, τα ξέρουν όλοι και δεν αλλάζουν από τη μία ημέρα στην άλλη
. Ανοίγουμε την παρένθεση και την κλείνουμε αργότερα, γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα, όπως λέει και μία άλλη τραγουδίστρια» και πρόσθεσε: «Είμαι συναισθηματικός άνθρωπος, αλλά δεν γράφουν πάνω μου αυτά που πρέπει να ξεπεραστούν, με στενοχωρούν θέματα υγείας. Αυτά δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω πια και να τα ξεπεράσω. Όλα τα άλλα μου φαίνονται σαχλαμάρες, είναι πράγματα αστεία, ακόμα και αυτό θα περάσει».

Σε ερώτηση για το πώς θα ήθελε να εξελιχθεί η σχέση της με την Άννα Βίσση, η Χριστίνα Πολίτη έκανε ένα σχόλιο για την απήχηση που έχει η προγραμματισμένη συναυλία της στο ΟΑΚΑ για τον Σεπτέμβριο: «Θα δούμε, εδώ η γυναίκα κάνει sold out το ΟΑΚΑ σε 5 λεπτά. Νομίζω έχει άλλα πράγματα να ασχοληθεί, αργότερα θα τα πούμε. Το αντιμετωπίζω σαν να έχει συμβεί σε κάποιον τρίτο και προσπαθώ πάντα και πιστεύω και σε πιο σοβαρά πράγματα, ότι οι άνθρωποι πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους και να μην βγαίνουν να γίνονται δημόσια ρόμπα. Για οποιονδήποτε λόγο. Δεν είμαι υπέρ της θυματοποίησης. Εάν ανοίξουμε το στόμα μας και πούμε τι έχει γίνει από πίσω είναι πραγματικά θλιβερό».

Σε άλλο σημείο, η κοσμικογράφος είπε με χιούμορ, πως πριν βρεθεί στο πλατό για τη συνέντευξη, ρώτησε το ChatGPT, πώς να διαχειριστεί την ερώτηση που θα της γινόταν για τη σχέση της με την τραγουδίστρια:  «Εγώ ρωτάω για τα πάντα το ChatGPT για όλα. Μου το είχε πει ο Boy George αυτό. Είχαμε κάνει τη συνέντευξη την ωραία και μου είχε πει: Εγώ μιλάω με το ChatGPT οπότε του τα βάζω μέσα στο μπλέντερ και με καθοδηγεί. Μου είπε: Μη μιλάς, τίποτα. Όταν σε ρωτήσουν στην εκπομπή, πριν απαντήσεις, πρέπει να χαμογελάσεις διακριτικά γιατί θα φανείς και θα δείξεις ένα επίπεδο. Απαντά κάτι τρομερές βλακείες».

Πηγή: tvnea.com
Το «The Floor» επιστρέφει σήμερα με τον 3ο νέο κύκλο επεισοδίων
Το «The Floor» επιστρέφει σήμερα με τον 3ο νέο κύκλο επεισοδίων
Prime time ζώνη: Δυνατή «μάχη» κορυφής ανάμεσα σε «Σόι Σου» και μπάλα – Ψηλά και το «MasterChef»
Prime time ζώνη: Δυνατή «μάχη» κορυφής ανάμεσα σε «Σόι Σου» και μπάλα – Ψηλά και το «MasterChef»
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Dragons’ Den»: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές – Νέα πρόσωπα στους Dragons και γυρίσματα από Ιούνιο στον ΣΚΑΪ
«Dragons’ Den»: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές – Νέα πρόσωπα στους Dragons και γυρίσματα από Ιούνιο στον ΣΚΑΪ
TO Copilot ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
TO Copilot ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
TA ΕΞΥΠΝΑ ΓΥΑΛΙΑ ΟΠΩΣ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ SCI FI ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
TA ΕΞΥΠΝΑ ΓΥΑΛΙΑ ΟΠΩΣ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ SCI FI ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Συνήγορος του Πολίτη: Ρεκόρ αναφορών το 2025 - Κοινωνική προστασία, Υγεία και πρόνοια στις πρώτες θέσεις
Συνήγορος του Πολίτη: Ρεκόρ αναφορών το 2025 - Κοινωνική προστασία, Υγεία και πρόνοια στις πρώτες θέσεις
J2US: Σε νέα ώρα το show του OPEN - Αυτή η τραγουδίστρια θα είναι στην σκηνή αυτό το Σάββατο
J2US: Σε νέα ώρα το show του OPEN - Αυτή η τραγουδίστρια θα είναι στην σκηνή αυτό το Σάββατο
Η πρώτη ανάρτηση της Τίνας Μεσσαροπούλου μετά τη νοσηλεία του Γιώργου Μυλωνάκη
Η πρώτη ανάρτηση της Τίνας Μεσσαροπούλου μετά τη νοσηλεία του Γιώργου Μυλωνάκη
«The Rookie»:Η 7η σεζόν σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση στο ΜΑΚ TV
«The Rookie»:Η 7η σεζόν σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση στο ΜΑΚ TV
Tirzepatide vs semaglutide: Νέα δεδομένα για απώλεια βάρους και απώλεια μυϊκής μάζας
Tirzepatide vs semaglutide: Νέα δεδομένα για απώλεια βάρους και απώλεια μυϊκής μάζας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/4/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/4/2026)
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σταθερά μπροστά το «Happy Day» – Αντίδραση από «Ώρα Ελλάδος»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σταθερά μπροστά το «Happy Day» – Αντίδραση από «Ώρα Ελλάδος»