Τις τελευταίες ημέρες είχε παρουσιαστεί σοβαρό πρόβλημα στην εφαρμογή επιλογής Προσωπικού Γιατρού, μέσω της οποίας οι φαρμακοποιοί εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους μέσα από το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Συγκεκριμένα, κατά την αναζήτηση Προσωπικού Γιατρού με βάση το ΑΜΚΑ του πολίτη και την επιλεγμένη περιοχή, το σύστημα εμφάνιζε λανθασμένα μόνο γιατρούς από την Αττική, ακόμη και όταν η αναζήτηση αφορούσε άλλες περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα τη Θεσσαλονίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι...

... το ίδιο ακριβώς πρόβλημα υπήρχε και στην αντίστοιχη εφαρμογή που χρησιμοποιούν οι γιατροί, καθώς ούτε εκεί ήταν δυνατή η εμφάνιση διαθέσιμων γιατρών από την υπόλοιπη Ελλάδα, παρά μόνο από την Αττική.

Μετά από παρέμβαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και ειδικότερα του προέδρου Απόστολου Βαλτά, υπήρξε ενημέρωση ότι το πρόβλημα αποκαταστάθηκε.

Ήδη, από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή εμφανίζει πλέον κανονικά τις διαθέσιμες επιλογές Προσωπικών Γιατρών από την περιοχή που επιλέγεται κάθε φορά, χωρίς τον λανθασμένο περιορισμό στην Αττική.

Πρόκειται για μία σημαντική διόρθωση, καθώς το συγκεκριμένο τεχνικό πρόβλημα δημιουργούσε σοβαρές δυσκολίες τόσο στους φαρμακοποιούς όσο και στους γιατρούς, επηρεάζοντας την ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών και τη σωστή λειτουργία της διαδικασίας εγγραφής σε Προσωπικό Γιατρό.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι φαρμακοποιοί συνεχίζουν να στηρίζουν έμπρακτα τη διαδικασία εγγραφής των πολιτών στον Προσωπικό Γιατρό, παραμένουν απλήρωτοι για την υπηρεσία καταχώρησης από τον Οκτώβριο του 2023. Υπενθυμίζεται ότι για κάθε καταχώρηση ο φαρμακοποιός αμείβεται με 3 ευρώ πλέον ΦΠΑ, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει η αντίστοιχη τακτοποίηση των οφειλών.

Η επίλυση των τεχνικών προβλημάτων είναι ασφαλώς αναγκαία, όμως εξίσου αναγκαία είναι και η άμεση αποπληρωμή των φαρμακοποιών για μια υπηρεσία που παρέχουν εδώ και πολλούς μήνες.

Farmakopoioi





farmakopoioi