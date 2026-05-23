2026-05-23 10:25:56
Φωτογραφία για Συνελήφθη στην Αττική για παράνομη θέαση συνδρομητικών καναλιών και IPTV
Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθη, την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, σε περιοχή της Αττικής, ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία σχετικά με παράνομη θέαση και διαμοιρασμό του τηλεοπτικού σήματος συνδρομητικών καναλιών, χωρίς καταβολή της νόμιμης συνδρομής σε αυτές. Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε ψηφιακή και διαδικτυακή έρευνα, ενώ από την ανάλυση των στοιχείων που χορηγήθηκαν από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, τηλεφωνίας και χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, προέκυψε η εμπλοκή του συλληφθέντα στην υπόθεση.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε συσκευή τηλεόρασης Smart TV, η οποία είχε εγκατεστημένη εφαρμογή που επέτρεπε την επικοινωνία με παράνομες πλατφόρμες – διακομιστές (servers) αναμετάδοσης τηλεοπτικών καναλιών χωρίς την άδεια των δικαιούχων, ενώ παράλληλα έδινε τη δυνατότητα παράνομης θέασης συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών και πρόσβαση στη ταινιοθήκη των εταιρειών αυτών, χωρίς τη νόμιμη συνδρομή. Επιπλέον, κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο.


Η ανωτέρω συσκευήθα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ Windows 11: ΣΤΗΝ ΜΠΑΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΝΟΥ START
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ Windows 11: ΣΤΗΝ ΜΠΑΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΝΟΥ START
«Καμπάνα» από το ΕΣΡ σε ΑΝΤ1 και Star για την κάλυψη του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Καμπάνα» από το ΕΣΡ σε ΑΝΤ1 και Star για την κάλυψη του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Λύθηκε το πρόβλημα στην επιλογή Προσωπικού Γιατρού που εμφάνιζε μόνο γιατρούς από την Αττική
Λύθηκε το πρόβλημα στην επιλογή Προσωπικού Γιατρού που εμφάνιζε μόνο γιατρούς από την Αττική
Μάχη τριών καναλιών για τον Κανάκη – Αυτοί διεκδικούν το «Ράδιο Αρβύλα»...
Μάχη τριών καναλιών για τον Κανάκη – Αυτοί διεκδικούν το «Ράδιο Αρβύλα»...
Κατερίνα Καινούργιου: Οι κριτικές ήταν λίγο υποκινούμενες από τα γραφεία Τύπου κάποιων καναλιών...
Κατερίνα Καινούργιου: Οι κριτικές ήταν λίγο υποκινούμενες από τα γραφεία Τύπου κάποιων καναλιών...
Διαφωνίες καναλιών φρενάρουν το πρόγραμμα ντοκιμαντέρ – Παράταση για την υποβολή προτάσεων
Διαφωνίες καναλιών φρενάρουν το πρόγραμμα ντοκιμαντέρ – Παράταση για την υποβολή προτάσεων
Οριστικό «πράσινο φως» για τη νέα κοινή πλατφόρμα streaming των ελεύθερων καναλιών
Οριστικό «πράσινο φως» για τη νέα κοινή πλατφόρμα streaming των ελεύθερων καναλιών
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
50+ Ιδέες Διαμόρφωσης για Παρτέρια
50+ Ιδέες Διαμόρφωσης για Παρτέρια
Βρετανικά στρατεύματα εκπαιδεύονται στο μετρό του Λονδίνου για σενάρια πολέμου με τη Ρωσία!
Βρετανικά στρατεύματα εκπαιδεύονται στο μετρό του Λονδίνου για σενάρια πολέμου με τη Ρωσία!
Φυγή στη σύνταξη με νέο ρεκόρ 58.000 αιτήσεων το πρώτο τρίμηνο.
Φυγή στη σύνταξη με νέο ρεκόρ 58.000 αιτήσεων το πρώτο τρίμηνο.
...η φυσική και αμόλυντη σοφία των βοτάνων στην καθημερινή μας ζωή και η φύση γίνεται σύμμαχος του νου και της ψυχής μας!
...η φυσική και αμόλυντη σοφία των βοτάνων στην καθημερινή μας ζωή και η φύση γίνεται σύμμαχος του νου και της ψυχής μας!
ΕΚΤΑΚΤΟ: Διακοπή κυκλοφορίας και ρεύματος στη γραμμή Θεσσαλονίκη–Σίνδος λόγω συμβάντος με άτομο.
ΕΚΤΑΚΤΟ: Διακοπή κυκλοφορίας και ρεύματος στη γραμμή Θεσσαλονίκη–Σίνδος λόγω συμβάντος με άτομο.