Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθη, την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, σε περιοχή της Αττικής, ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία σχετικά με παράνομη θέαση και διαμοιρασμό του τηλεοπτικού σήματος συνδρομητικών καναλιών, χωρίς καταβολή της νόμιμης συνδρομής σε αυτές. Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε ψηφιακή και διαδικτυακή έρευνα, ενώ από την ανάλυση των στοιχείων που χορηγήθηκαν από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, τηλεφωνίας και χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, προέκυψε η εμπλοκή του συλληφθέντα στην υπόθεση.Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε συσκευή τηλεόρασης Smart TV, η οποία είχε εγκατεστημένη εφαρμογή που επέτρεπε την επικοινωνία με παράνομες πλατφόρμες – διακομιστές (servers) αναμετάδοσης τηλεοπτικών καναλιών χωρίς την άδεια των δικαιούχων, ενώ παράλληλα έδινε τη δυνατότητα παράνομης θέασης συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών και πρόσβαση στη ταινιοθήκη των εταιρειών αυτών, χωρίς τη νόμιμη συνδρομή. Επιπλέον, κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο.Η ανωτέρω συσκευήθα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης.Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.Πηγή: tvnea.com