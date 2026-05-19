2026-05-19 14:06:27
Φωτογραφία για 19η Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα Οικογενειακού Γιατρού
Συμπονετική φροντίδα σε έναν ψηφιακό κόσμο

Το 2010 η WONCA καθιέρωσε τη 19η Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα Οικογενειακού Γιατρού (WFDD), αναγνωρίζοντας το σπουδαίο έργο των οικογενειακών γιατρών στην παροχή εξατομικευμένης, ολοκληρωμένης και συνεχούς φροντίδας τόσο στον ίδιο τον ασθενή όσο και στην κοινότητα.

Εν έτει 2026, το κεντρικό μήνυμα του εορτασμού της 19ης Μαΐου εστιάζει στη συμπονετική φροντίδα σε έναν ψηφιακό κόσμο. Δεδομένου ότι η σύγχρονη πραγματικότητα αναδιαμορφώνεται τάχιστα και η τεχνολογία, η πληροφορική και η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας καλείται να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να αξιοποιήσει δημιουργικά τα σύγχρονα δεδομένα. Ως βασικός πυλώνας του υγειονομικού συστήματος, οφείλει να ενσωματώσει τις ψηφιακές δυνατότητες με τρόπο που να ενισχύει την ποιότητα, την προσβασιμότητα και την αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας, διατηρώντας πάντοτε στο επίκεντρο τον άνθρωπο.

  Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γιώργος Λιάγκας κατά ΕΡΤ για τη Eurovision: «Ήσουν αετός και σε έκαναν γλάρο»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιώργος Λιάγκας κατά ΕΡΤ για τη Eurovision: «Ήσουν αετός και σε έκαναν γλάρο»
Γιώργος Λιάγκας: Η απαράδεχτη συμπεριφορά του Λιάγκα στον αέρα...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιώργος Λιάγκας: Η απαράδεχτη συμπεριφορά του Λιάγκα στον αέρα...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Δήμος Ξηρομέρου: Άνοιξε εκ νέου η ΕΑΕ 2025 – Διορθώσεις και υποβολή δικαιολογητικών έως 20 Μαΐου.
Δήμος Ξηρομέρου: Άνοιξε εκ νέου η ΕΑΕ 2025 – Διορθώσεις και υποβολή δικαιολογητικών έως 20 Μαΐου.
Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.
Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.
ΠΦΣ: Ιστορική ημέρα για το ελληνικό φαρμακείο - Κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία του Έλληνα φαρμακοποιού
ΠΦΣ: Ιστορική ημέρα για το ελληνικό φαρμακείο - Κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία του Έλληνα φαρμακοποιού
17o Παγκρήτιο Συνέδριο 16-17 Μαΐου: «Το μέλλον της Υγείας περνά από το φαρμακείο»
17o Παγκρήτιο Συνέδριο 16-17 Μαΐου: «Το μέλλον της Υγείας περνά από το φαρμακείο»
Το 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο ανοίγει τις πύλες του στο Ηράκλειο στις 16 & 17 Μαΐου 2026
Το 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο ανοίγει τις πύλες του στο Ηράκλειο στις 16 & 17 Μαΐου 2026
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τρίτη, 19/5/2026: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 19/5/2026: Εργασίες ημέρας
Μπανγκόκ: Ο μηχανοδηγός του τρένου που τραυματίστηκε σε σιδηροδρομικό δυστύχημα ομολόγησε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών.
Μπανγκόκ: Ο μηχανοδηγός του τρένου που τραυματίστηκε σε σιδηροδρομικό δυστύχημα ομολόγησε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών.
Eurovision 2026: Κατέρρευσαν οι τηλεθεάσεις σε μεγάλες χώρες – Ιστορικά χαμηλά για BBC και Σουηδία
Eurovision 2026: Κατέρρευσαν οι τηλεθεάσεις σε μεγάλες χώρες – Ιστορικά χαμηλά για BBC και Σουηδία
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/5/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/5/2026)
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Κυρίαρχη η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Δυνατά και το «Happy Day»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Κυρίαρχη η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Δυνατά και το «Happy Day»