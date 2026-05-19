2026-05-19 14:06:27

Συμπονετική φροντίδα σε έναν ψηφιακό κόσμο



Το 2010 η WONCA καθιέρωσε τη 19η Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα Οικογενειακού Γιατρού (WFDD), αναγνωρίζοντας το σπουδαίο έργο των οικογενειακών γιατρών στην παροχή εξατομικευμένης, ολοκληρωμένης και συνεχούς φροντίδας τόσο στον ίδιο τον ασθενή όσο και στην κοινότητα.



Εν έτει 2026, το κεντρικό μήνυμα του εορτασμού της 19ης Μαΐου εστιάζει στη συμπονετική φροντίδα σε έναν ψηφιακό κόσμο. Δεδομένου ότι η σύγχρονη πραγματικότητα αναδιαμορφώνεται τάχιστα και η τεχνολογία, η πληροφορική και η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας καλείται να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να αξιοποιήσει δημιουργικά τα σύγχρονα δεδομένα. Ως βασικός πυλώνας του υγειονομικού συστήματος, οφείλει να ενσωματώσει τις ψηφιακές δυνατότητες με τρόπο που να ενισχύει την ποιότητα, την προσβασιμότητα και την αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας, διατηρώντας πάντοτε στο επίκεντρο τον άνθρωπο.



