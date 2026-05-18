Πριν από λίγες ημέρες επανεμφανίστηκε το γνωστό τεχνικό πρόβλημα στην αναζήτηση Προσωπικού Γιατρού, κατά το οποίο οι διαθέσιμες επιλογές που εμφανίζονταν στο σύστημα δεν αντιστοιχούσαν σωστά στις κατά τόπους περιοχές.

Συγκεκριμένα, κατά την αναζήτηση Προσωπικού Γιατρού, το σύστημα εμφάνιζε περιορισμένες ή λανθασμένες επιλογές, με αποτέλεσμα να δημιουργείται δυσκολία στην εξυπηρέτηση των πολιτών από τα φαρμακεία.

Νεότερη ενημέρωση:Μετά από επικοινωνία με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κ. Απόστολο Βαλτά, υπήρξαν άμεσες ενέργειες και επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να αποκατασταθεί πλήρως.

Πλέον, στην αναζήτηση Προσωπικού Γιατρού εμφανίζονται κανονικά οι επιλογές από τις κατά τόπους περιοχές και όχι μόνο από το λεκανοπέδιο των Αθηνών.

Αντίστοιχο πρόβλημα είχε παρουσιαστεί και τον Απρίλιο

Υπενθυμίζεται ότι...

.... αντίστοιχο πρόβλημα είχε εμφανιστεί και στις αρχές Απριλίου, όταν κατά την επιλογή Προσωπικού Γιατρού το σύστημα εμφάνιζε μόνο γιατρούς από την Αττική, ακόμη και όταν η αναζήτηση αφορούσε άλλες περιοχές της χώρας.

Για το θέμα είχε υπάρξει σχετική ενημέρωση στις 8/4/2026, όπου είχε αναφερθεί η τότε αποκατάσταση του προβλήματος.

Σημαντική διόρθωση για την καθημερινή εξυπηρέτηση

Η αποκατάσταση του προβλήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι φαρμακοποιοί εξακολουθούν να εξυπηρετούν καθημερινά πολίτες στη διαδικασία επιλογής και εγγραφής σε Προσωπικό Γιατρό.

Τέτοιου είδους τεχνικά ζητήματα δημιουργούν αδικαιολόγητη ταλαιπωρία τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για τα φαρμακεία, τα οποία καλούνται να διαχειριστούν στην πράξη τις δυσλειτουργίες των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Συμπέρασμα:Το πρόβλημα έχει πλέον αποκατασταθεί και οι συνάδελφοι μπορούν να πραγματοποιούν αναζήτηση Προσωπικού Γιατρού με βάση την περιοχή που ενδιαφέρει τον ασφαλισμένο.

