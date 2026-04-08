2026-04-08 18:09:26

Υπάρχει εξαφάνιση ενήλικης.



Η Αικατερίνη (Κατερίνα) Μπουγέτσα, 45 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι της, στη Λαμία Φθιώτιδας, το απόγευμα της 06/04/26.



Έχει καστανόξανθα μακριά μαλλιά μέχρι την μέση με αφέλειες, γαλανά μάτια, ύψος 1,65μ και είναι αδύνατη.



Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, γκρι ανοικτό παντελόνι φόρμας, ροζ φούτερ, λευκά αθλητικά παπούτσια με γαλάζια ρίγα στο πλάι και κρατούσε μια πράσινη μεγάλη υφασμάτινη τσάντα με τα προσωπικά της αντικείμενα. Ενδέχεται να φοράει τα γυαλιά μυωπίας της με διάφανο κοκάλινο σκελετό.



Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της το μεσημέρι της 08/04/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.



Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.



Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065. themaygeias

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ