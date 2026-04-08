Μετά την τελευταία μείωση τιμών, είχε παρατηρηθεί μια σοβαρή στρέβλωση σε συγκεκριμένα σκευάσματα του συνδυασμού εζετιμίμπης + ατορβαστατίνης, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις η επιβάρυνση των ασφαλισμένων να εκτοξευθεί σε υπερβολικά επίπεδα. Στην πράξη, φαρμακοποιοί διαπίστωναν ότι ορισμένα σκευάσματα συγκεκριμένων εταιρειών εμφάνιζαν πολύ μεγάλη απόκλιση από την τιμή αναφοράς, με συνέπεια η συνολική συμμετοχή του ασθενούς να γίνεται δυσανάλογα υψηλή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ξεπερνά ακόμη και το 70%.

Το πρόβλημα αυτό αποτυπώθηκε και στα παραδείγματα που κυκλοφόρησαν από την καθημερινή χρήση της εφαρμογής, όπου φαινόταν καθαρά ότι σε περιεκτικότητες όπως 10+10 mg, 10+20 mg και 10+40 mg, η τιμή αναφοράς είχε μείνει χαμηλά, ενώ ορισμένες λιανικές τιμές είχαν παραμείνει πολύ υψηλότερα, δημιουργώντας υπέρογκη διαφορά σε βάρος του ασφαλισμένου.

Η εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα είναι ότι...

το Υπουργείο Υγείας ανάρτησε στις 7/4/2026 το «Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, κατόπιν αιτημάτων μείωσης τιμής», μαζί με συνημμένο πίνακα οικειοθελών μειώσεων. Στην απόφαση αναφέρεται επίσης ότι το δελτίο ισχύει για φαρμακεία, φαρμακαποθήκες, συνεταιρισμούς, νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές από την επομένη της ανάρτησής του, δηλαδή από τη Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2026.

Στον επίσημο πίνακα του Υπουργείου περιλαμβάνονται οικειοθελείς μειώσεις για τέσσερις συγκεκριμένες σειρές σκευασμάτων του συνδυασμού εζετιμίμπης + ατορβαστατίνης: ATORVAL PLUS (Bennett), BEZEVOR (Lavipharm), ATOR-CHOL PLUS (Mediapharm) και JATOREZ (Heremco), και μάλιστα και στις τρεις βασικές περιεκτικότητες 10+10 mg, 10+20 mg, 10+40 mg.

Με βάση τον επίσημο αυτό πίνακα, οι νέες λιανικές τιμές διαμορφώθηκαν ως εξής:





ATORVAL PLUS: 30,50 ευρώ και στις τρεις περιεκτικότητες,



BEZEVOR: 27,83 ευρώ, 28,46 ευρώ και 30,36 ευρώ,



ATOR-CHOL PLUS: 27,46 ευρώ, 27,46 ευρώ και 28,62 ευρώ,



JATOREZ: 24,94 ευρώ, 25,49 ευρώ και 26,74 ευρώ.

Από τα στοιχεία που φάνηκαν λίγο αργότερα και μέσα από την ΗΔΙΚΑ, επιβεβαιώθηκε ότι η σχετική ενημέρωση πέρασε ήδη και στο σύστημα, με τις νέες τιμές να εμφανίζονται στις εγγραφές ανανέωσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έγινε διορθωτική παρέμβαση ώστε να περιοριστεί η τεράστια διαφορά ανάμεσα στη λιανική τιμή και στην τιμή αναφοράς, που είχε οδηγήσει σε ακραίες συμμετοχές για τους ασφαλισμένους.

Με απλά λόγια, το πρόβλημα δεν ήταν απλώς μια «τεχνική λεπτομέρεια» τιμολόγησης. Ήταν μια στρέβλωση που μεταφερόταν άμεσα στον πάγκο του φαρμακείου και στην τσέπη του ασθενούς. Όταν η τιμή αναφοράς παραμένει χαμηλά και η λιανική ορισμένων σκευασμάτων μένει πολύ πιο πάνω, η διαφορά φορτώνεται στον ασφαλισμένο, πέρα από τη συνήθη συμμετοχή του. Αυτό ακριβώς ήταν που δημιούργησε τις εξαιρετικά υψηλές επιβαρύνσεις που είδαμε τις τελευταίες ημέρες.

Η σημερινή εξέλιξη είναι λοιπόν ουσιαστική, γιατί δείχνει ότι η στρέβλωση αναγνωρίστηκε και διορθώθηκε μέσω οικειοθελών μειώσεων τιμών, οι οποίες αποτυπώθηκαν επίσημα στο συμπληρωματικό δελτίο τιμών φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας.

