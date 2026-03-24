2026-03-24 00:26:01
Φωτογραφία για SILVER ALERT στη Ραφήνα. Εξαφάνιση 82χρονης
Αγαπητοί φίλοι,

Υπάρχει εξαφάνιση ηλικιωμένης.

Η Ευγενία Καρούσου, 82 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι της, στη Ραφήνα Αττικής, το μεσημέρι της 29/01/26, όταν έφυγε για να πάει μια βόλτα σε κοντινή παραλία και δεν κατάφερε να επιστρέψει.

Έχει λευκά καρέ μαλλιά πάνω από τους ώμους, καστανά μάτια, ύψος 1,58μ και είναι αδύνατη.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό μπουφάν, τζιν ανοιχτόχρωμο παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια με ασημί λεπτομέρειες.

Έχει αστάθεια κατά την βάδιση, ενώ από την άνω γνάθο της λείπουν 3 δόντια.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της το βράδυ της 23/03/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.

Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065. themaygeias
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
