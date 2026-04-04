2026-04-04 14:32:10
Αγαπητοί φίλοι,
Υπάρχει εξαφάνιση ηλικιωμένης.
Η Αγγελική Ξεκαλάκη, 89 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι της, στα Εξάρχεια, στην Αθήνα, το πρωί της 04/04/26.
Έχει σκούρα καστανά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,58μ και είναι κανονικού βάρους.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ φούτερ, γαλάζιο ριγέ παντελόνι πυζάμας και μπεζ παντόφλες.
Πάσχει από Άνοια.
Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της το μεσημέρι της 04/04/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.
Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.
Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065. themaygeias
