Η είδηση στην οποία αναφέρεσαι αφορά μια εξαιρετικά σοβαρή επίθεση στην εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain attack) που αποκαλύφθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες (Απρίλιος 2026) και έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό στην κοινότητα της κυβερνοασφάλειας.

Σύμφωνα με αναφορές της Google και της SentinelOne, χάκερ που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα (συγκεκριμένα η ομάδα UNC1069) κατάφεραν να παραβιάσουν μια από τις πιο θεμελιώδεις βιβλιοθήκες του σύγχρονου Web: το Axios.

Τι ακριβώς συνέβη;

Οι επιτιθέμενοι δεν «χάκαραν» απευθείας ιστοσελίδες, αλλά πήγαν στην πηγή. Κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό του βασικού συντηρητή της βιβλιοθήκης Axios στο αποθετήριο npm και δημοσίευσαν μολυσμένες εκδόσεις του κώδικα.

Το εργαλείο: Το Axios είναι μια βιβλιοθήκη JavaScript που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια εφαρμογές για να «μιλούν» με διακομιστές (π.χ. όταν κάνετε login, όταν ανανεώνεται το feed σας, όταν πραγματοποιείτε μια συναλλαγή).

Η «μόλυνση»: Ο κακόβουλος κώδικας περιλάμβανε μια κρυφή εξάρτηση (dependency) με το όνομα plain-crypto-js, η οποία λειτουργούσε ως Trojan απομακρυσμένης πρόσβασης (RAT).

Ο στόχος: Κυρίως η υποκλοπή διαπιστευτηρίων (κωδικών), κλειδιών πρόσβασης σε cloud υπηρεσίες και κρυπτονομισμάτων.

Γιατί θεωρείται «βασική λειτουργία του Διαδικτύου»;

Αν και το Axios δεν είναι «το ίδιο το Internet», η χρήση του είναι τόσο διαδεδομένη που θεωρείται υποδομή.

«Κάθε φορά που ελέγχετε την τράπεζά σας ή ανοίγετε μια εφαρμογή στο κινητό, υπάρχει τεράστια πιθανότητα το Axios να τρέχει στο υπόβαθρο».

Το τρομακτικό σε αυτή την επίθεση είναι ότι ο χρήστης δεν χρειάζεται να κάνει κάποιο λάθος. Αν ο προγραμματιστής μιας εφαρμογής κατέβασε την ενημερωμένη (αλλά μολυσμένη) έκδοση της βιβλιοθήκης, η εφαρμογή γίνεται αυτόματα «κερκόπορτα» για τους χάκερ.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;

Αθόρυβη δράση: Το κακόβουλο λογισμικό μπορούσε να παραμείνει απαρατήρητο για μήνες (dwell time), συλλέγοντας δεδομένα.

Μαζική κλίμακα: Το Axios έχει περίπου 100 εκατομμύρια λήψεις την εβδομάδα. Μια μόλυνση έστω και για λίγες ώρες επηρεάζει χιλιάδες εταιρείες.

Οικονομικό κίνητρο: Η Βόρεια Κορέα χρησιμοποιεί συχνά τέτοιες επιθέσεις για να χρηματοδοτήσει τα εξοπλιστικά της προγράμματα μέσω κλοπής κρυπτονομισμάτων.

Τι πρέπει να κάνουν οι επαγγελματίες;

Αν είσαι προγραμματιστής ή διαχειρίζεσαι συστήματα, οι ειδικοί προτείνουν:

Έλεγχο των lockfiles: Αναζήτησε την παρουσία της βιβλιοθήκης plain-crypto-js στα package-lock.json ή yarn.lock.

Ενημέρωση (Update): Οι μολυσμένες εκδόσεις έχουν ήδη αφαιρεθεί και έχουν αντικατασταθεί από καθαρές.

Αλλαγή κλειδιών: Αν διαπιστωθεί μόλυνση, θεωρήστε όλα τα API keys και τα credentials του server σας εκτεθειμένα.

Είναι μια υπενθύμιση ότι η ασφάλεια του διαδικτύου συχνά βασίζεται σε «τουβλάκια» κώδικα που θεωρούμε δεδομένα, μέχρι κάποιος να αποφασίσει να τα πειράξει.

Πιστεύεις ότι οι εταιρείες δίνουν αρκετή σημασία στην ασφάλεια των εργαλείων ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιούν;

freegr

