2026-02-13 08:27:39
Φωτογραφία για ΕΕΤΤ 360°: ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ internet, ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

 



Σύνοψη: Η νέα εφαρμογή ΕΕΤΤ 360°

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοίνωσε τη λειτουργία του ΕΕΤΤ 360°, μιας νέας διαδικτυακής πλατφόρμας που στοχεύει στη διαφάνεια και τη διευκόλυνση των καταναλωτών κατά την έρευνα αγοράς.

Βασικές Λειτουργίες

Σύγκριση Τιμών: Οι χρήστες μπορούν να αναζητούν και να συγκρίνουν προγράμματα σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και internet από τους μεγαλύτερους παρόχους στην Ελλάδα.

Εξατομικευμένα Κριτήρια: Η αναζήτηση γίνεται βάσει παραμέτρων όπως η ταχύτητα, ο όγκος δεδομένων και το μηνιαίο κόστος.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Παρέχεται πρόσβαση στο ευρωπαϊκό εργαλείο «Parcel Delivery in the EU» για τη σύγκριση τιμών αποστολής δεμάτων σε Ελλάδα και ΕΕ.

Σημαντικές Διευκρινίσεις

Περιορισμοί: Η εφαρμογή αφορά αποκλειστικά εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα. Δεν περιλαμβάνονται ειδικές προσφορές ή προγράμματα για συγκεκριμένες κατηγορίες (π.χ. φοιτητικά).

Εγκυρότητα: Τα στοιχεία αντλούνται από τους παρόχους και έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι καταναλωτές συστήνεται να επιβεβαιώνουν τους τελικούς όρους απευθείας με την εκάστοτε εταιρεία.



Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ChatGPT: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΑΝ «ΦΙΛΙΤΡΟ» ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ChatGPT: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΑΝ «ΦΙΛΙΤΡΟ» ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Hellenic Train: Καταργούνται δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου λόγω κατολίσθησης.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train: Καταργούνται δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου λόγω κατολίσθησης.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (11/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (11/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (10/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (10/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/2/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ζεφύρι: 38χρονος συνελήφθη για κλοπή 100 μέτρων σιδηροδρομικού καλωδίου
Ζεφύρι: 38χρονος συνελήφθη για κλοπή 100 μέτρων σιδηροδρομικού καλωδίου
Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι αλλάζει στο ωράριο λειτουργίας και γιατί
Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι αλλάζει στο ωράριο λειτουργίας και γιατί
Εκτεταμένα κλεισίματα σιδηροδρομικών γραμμών προκαλούν σημαντικά προβλήματα στις γερμανικές μεταφορές-Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες!
Εκτεταμένα κλεισίματα σιδηροδρομικών γραμμών προκαλούν σημαντικά προβλήματα στις γερμανικές μεταφορές-Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες!
Ψίθυροι ανάμεσα σε ρίζες, φύλλα και αιώνες: Η λυρική επιστήμη των βοτάνων
Ψίθυροι ανάμεσα σε ρίζες, φύλλα και αιώνες: Η λυρική επιστήμη των βοτάνων
Παρουσιάστηκε η βιογραφικά του Μουσικού Λυράρη Βασίλη Σκουλα με την συμμετοχή δυο Δημοσιογράφων Ξηρομεριτων απο τον Αστακό
Παρουσιάστηκε η βιογραφικά του Μουσικού Λυράρη Βασίλη Σκουλα με την συμμετοχή δυο Δημοσιογράφων Ξηρομεριτων απο τον Αστακό