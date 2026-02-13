Σύνοψη: Η νέα εφαρμογή ΕΕΤΤ 360°

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοίνωσε τη λειτουργία του ΕΕΤΤ 360°, μιας νέας διαδικτυακής πλατφόρμας που στοχεύει στη διαφάνεια και τη διευκόλυνση των καταναλωτών κατά την έρευνα αγοράς.

Βασικές Λειτουργίες

Σύγκριση Τιμών: Οι χρήστες μπορούν να αναζητούν και να συγκρίνουν προγράμματα σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και internet από τους μεγαλύτερους παρόχους στην Ελλάδα.

Εξατομικευμένα Κριτήρια: Η αναζήτηση γίνεται βάσει παραμέτρων όπως η ταχύτητα, ο όγκος δεδομένων και το μηνιαίο κόστος.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Παρέχεται πρόσβαση στο ευρωπαϊκό εργαλείο «Parcel Delivery in the EU» για τη σύγκριση τιμών αποστολής δεμάτων σε Ελλάδα και ΕΕ.

Σημαντικές Διευκρινίσεις

Περιορισμοί: Η εφαρμογή αφορά αποκλειστικά εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα. Δεν περιλαμβάνονται ειδικές προσφορές ή προγράμματα για συγκεκριμένες κατηγορίες (π.χ. φοιτητικά).

Εγκυρότητα: Τα στοιχεία αντλούνται από τους παρόχους και έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι καταναλωτές συστήνεται να επιβεβαιώνουν τους τελικούς όρους απευθείας με την εκάστοτε εταιρεία.

