2026-03-16 13:01:12
Φωτογραφία για Αναρτήθηκαν τα δικαιώματα Φεβρουαρίου για τη Δράση κατά της Παχυσαρκίας – Έκδοση τιμολογίων έως 26/3



Αναρτήθηκαν πριν από λίγο στην πλατφόρμα οι εντολές τιμολόγησης της Δράσης κατά της Παχυσαρκίας που αφορούν τις εκτελέσεις του μηνός Φεβρουαρίου.

Οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί μπορούν πλέον να προχωρήσουν στην έκδοση των τιμολογίων (εκδίδονται προς την ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε.), τα οποία θα πρέπει να εκδοθούν από σήμερα έως και τις 26 Μαρτίου, προκειμένου η πληρωμή να πραγματοποιηθεί μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες του Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή καταβλήθηκαν τα δικαιώματα που αφορούσαν τις εκτελέσεις του Ιανουαρίου, όπως ακριβώς προβλέπεται από τη σύμβαση.

Διαδικασία υποβολής συνταγών

Θυμίζουμε ότι οι συγκεκριμένες συνταγές:



εκτελούνται κανονικά μέσω των προγραμμάτων των φαρμακείων,

σφραγίζονται και υπογράφονται,

στη συνέχεια μετατρέπονται σε αρχείο PDF και ανεβαίνουν στην πλατφόρμα της δράσης για έλεγχο και έγκριση, ώστε να ακολουθήσει η πληρωμή.

⚠️ Δεν αποστέλλεται φυσικό αρχείο.



Οι συνταγές παραμένουν αρχειοθετημένες στο φαρμακείο.

⚠️ Σημαντική επισήμανση για τα τιμολόγια

Μεγάλη προσοχή: Τα τιμολόγια πρέπει να εκδοθούν με το ποσό ακριβώς όπως αναγράφεται στα δικαιώματα της πλατφόρμας

(proliptikes.paroxoi.gov.gr).

Το ποσό δεν πρέπει να διαφέρει ούτε κατά 1 cent, καθώς έχουν ήδη υπάρξει περιπτώσεις συναδέλφων που αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε έκδοση πιστωτικών τιμολογίων λόγω διαφοράς στο ποσό.



Farmakopoioi


farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
