Όπως σας ενημερώνουμε, προέκυψε σοβαρό ζήτημα με την εσφαλμένη εκτέλεση συνταγών που περιέχουν Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) ενταγμένα στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) από ιδιωτικά φαρμακεία.

Πρόκειται για σκευάσματα τα οποία, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή από τα φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη ένδειξη μπορεί να εμφανίζεται πάνω στη συνταγή.

Η ουσία όμως είναι μία και πρέπει να τονιστεί ξεκάθαρα: χάρη στις...

... παρεμβάσεις του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, δεν θα γίνει καμία περικοπή στα φαρμακεία που εκτέλεσαν τέτοιες συνταγές εκ παραδρομής και καλόπιστα, υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθούν οι απαραίτητες έγγραφες διευκρινίσεις που τεκμηριώνουν το περιστατικό.

Ο ΠΦΣ πέτυχε να αποτραπεί η επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου, το οποίο ανερχόταν σε 1% του αιτούμενου ποσού του αντίστοιχου μήνα για τον ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, περί τα 90 φαρμακεία που εκτέλεσαν τέτοιες συνταγές με φάρμακα ΣΗΠ — Ajovy, Botox, Dysport — και έχουν ήδη λάβει σχετικό έγγραφο από τον ΕΟΠΥΥ για παροχή εξηγήσεων, θα πρέπει να απευθυνθούν στους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους τους, οι οποίοι θα λάβουν οδηγίες για τη διαχείριση του θέματος.

Ο ΠΦΣ δεν έμεινε στα λόγια. Προχώρησε ήδη σε συγκεκριμένες ενέργειες: ζήτησε από τις εταιρείες λογισμικού να εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα από την αρχική σάρωση της συνταγής και όχι αφού έχει ήδη γίνει παραγγελία του σκευάσματος, ενώ παράλληλα παρενέβη προς την ΗΔΙΚΑ ώστε να εμφανίζεται έγκαιρα το σχετικό μήνυμα στο σύστημα και να υλοποιηθεί ηλεκτρονική απαγόρευση εκτέλεσης αυτών των συνταγών από ιδιωτικά φαρμακεία.

Αυτό σημαίνει ότι για το παρελθόν δεν θα υπάρξει τιμωρία στους συναδέλφους που έπεσαν στην παγίδα του συστήματος, όμως από εδώ και πέρα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η τεχνική προσαρμογή από την ΗΔΙΚΑ, οι φαρμακοποιοί οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ελέγχουν αν το σκεύασμα που καλούνται να εκτελέσουν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των φαρμάκων ΣΗΠ που εκτελούνται αποκλειστικά από ΕΟΠΥΥ ή νοσοκομεία. Ο ίδιος ο ΠΦΣ επισημαίνει ότι οι φαρμακοποιοί πρέπει να συμβουλεύονται τις ειδοποιήσεις των προγραμμάτων εκτέλεσης συνταγών, τα οποία έχουν ήδη ενημερωθεί σχετικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο αναθεωρημένος κατάλογος περιλαμβάνει 155 σκευάσματα που προεγκρίνονται μέσω ΣΗΠ. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα AJOVY (fremanezumab), BOTOX (botulinum toxin type A) και DYSPORT (botulinum type A toxin haemagglutinin complex), δηλαδή τα σκευάσματα που εντοπίστηκαν συχνότερα στις περιπτώσεις λανθασμένης εκτέλεσης.

Τι πρέπει να προσέχουν άμεσα τα φαρμακεία

Καμία εκτέλεση συνταγής όταν το σκεύασμα ανήκει στη λίστα ΣΗΠ και διατίθεται αποκλειστικά από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ ή νοσοκομείων.





Ιδιαίτερη προσοχή στα:



Ajovy – Botox – Dysport, αλλά και σε κάθε άλλο σκεύασμα που περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο ΣΗΠ.

Διαβάστε την ανακοίνωση του ΠΦΣ:

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2026







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ







Αριθμ. Πρωτ. 1135







Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Σχετικά με τις συνταγές Φαρμάκων Υψηλού Κόστους που εντάσσονται στο

Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ)»







Αγαπητοί Συνάδελφοι,







Σας ενημερώνουμε ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις, με εσφαλμένη εκτέλεση συνταγών που περιέχουν φάρμακα του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) από ιδιωτικά φαρμακεία. Τα συγκεκριμένα 155 σκευάσματα που υπάγονται στο ΣΗΠ (επισυνάπτονται), σύμφωνα με το άρθρο 264 του Νόμου 4512/2018 είναι ΦΥΚ τα οποία χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή τα

φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων, ανεξάρτητα από οποιασδήποτε άλλη ένδειξη φέρουν πάνω στην έντυπη συνταγή.







Ο Π.Φ.Σ. μετά από ενέργειες του:

• Απέστειλε ήδη σχετική ενημέρωση προς τις εταιρείες λογισμικού φαρμακείων, ζητώντας την άμεση εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος για το φαρμακοποιό κατά την αρχική σάρωση του γραμμωτού κώδικα της συνταγής που περιέχει σκευάσματα ΣΗΠ, και όχι σε επόμενο στάδιο εκτέλεσης και σάρωσης του γραμμωτού κώδικα του σκευάσματος, όπως εμφανίζεται τώρα αφού αυτό έχει ήδη παραγγελθεί.

• Απέστειλε επιστολή στην ΗΔΙΚΑ, επισημαίνοντας ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις θα πρέπει το σχετικό μήνυμα να εμφανίζεται στο ΣΗΣ κατά τηνεμφάνιση συνταγών που περιέχουν φάρμακα του καταλόγου ΣΗΠ και όχι σε επόμενο στάδιο εκτέλεσης και σάρωσης του γραμμωτού κώδικα του σκευάσματος όπως εμφανίζεται τώρα αφού αυτό έχει ήδη παραγγελθεί. Ζήτησε επίσης την

υλοποίηση της ηλεκτρονικής απαγόρευσης εκτέλεσης συνταγών με ΣΗΠ από το ιδιωτικά φαρμακεία.







Κατόπιν παρέμβασης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, διευκρινίστηκε ότι για τις περιπτώσεις των φαρμακείων που εκτέλεσαν τέτοιες συνταγές εκ παραδρομής και καλόπιστα, δεν θα επιβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο το οποίο ανέρχεται σε 1% του αιτούμενου ποσού του αντίστοιχου μηνός για τον ΕΟΠΥΥ, με την προϋπόθεση ότι θα παρασχεθούν τις απαραίτητες έγγραφες διευκρινίσεις που θα τεκμηριώνουν το περιστατικό.







Συγκεκριμένα περί τα 90 φαρμακεία που εκτέλεσαν τέτοιες συνταγές με φάρμακα (ΣΗΠ) – Ajovy , Botox , Dysport – και έχουν λάβει έγγραφο του ΕΟΠΥΥ για παροχή εξηγήσεων θα πρέπει να απευθυνθούν στους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους, οι οποίοι θα λάβουν σχετικές οδηγίες άμεσα για την διαχείριση του ζητήματος.







Μέχρι την πλήρη τεχνική προσαρμογή του συστήματος της ΗΔΙΚΑ η οποία δεσμεύτηκε για την υλοποίηση της απαγόρευσης εκτέλεσης αυτών των συνταγών με φάρμακα ΣΗΠ από ιδιωτικά φαρμακεία, οι φαρμακοποιοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εκτέλεση και να επιβεβαιώνουν ότι το συγκεκριμένο σκεύασμα δεν ανήκει στον κατάλογο φαρμάκων ΣΗΠ που εκτελούνται αποκλειστικά από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ ή νοσοκομείων, συμβουλευόμενοι τις ειδοποιήσεις του προγραμμάτων εκτέλεσης συνταγών.







Με Εκτίμηση,

Ο πρόεδρος Απόστολος Βαλτάς

Ο γραματεάς Μανώλης Κατσαράκης













ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΠ by Farmakopoioi farmakopoioi

farmakopoioi