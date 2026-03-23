Αθήνα, 23 Μαρτίου 2026

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι ης Χώρας

Θέμα: «Το πρόγραμμα πρόληψης κατά της παχυσαρκίας επεκτείνεται σε νέους δικαιούχους!»



Επιπλέον 12.000 δικαιούχοι του προγράμματος πρόληψης καρδιαγγειακού κινδύνου οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις προβλεπόμενες εξετάσεις έως και την 28η Φεβρουαρίου, καθίστανται πλέον δικαιούχοι και του προγράμματος πρόληψης κατά της παχυσαρκίας.

Οι νέοι αυτοί δικαιούχοι λαμβάνουν παραπεμπτικά για τα Ιατρεία Παχυσαρκίας (Δημόσιες δομές ΠΦΥ), προκειμένου να εξεταστούν και να λάβουν φαρμακευτική αγωγή.





Με τη νέα αυτή επέκταση του προγράμματος,







....ο συνολικός αριθμός των εκδοθέντων παραπεμπτικών ανέρχεται σε 56.000.

Εκ του ΠΦΣ











